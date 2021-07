Ortspolitiker gratulieren Christian Klicki

Politik

+ © Roland Keusch Dr. Christian Klicki hat als jüngster Fraktionsvorsitzender bisher eine steile Karriere vorgelegt. © Roland Keusch

Der 27-Jährige wird Beigeordneter in Radevormwald. Auf das neue Amt will er sich „voll und ganz konzentrieren“.

Von Anja Carolina Siebel

Seine Wahl kam für Dr. Christian Klicki selbst etwas überraschend. „Erst einmal sacken lassen“, sagte der 27-Jährige am Mittwoch im Gespräch mit dem WGA. Die Überraschung rührte dabei nicht etwa daher, dass er nicht an sich und seine Fähigkeiten geglaubt hätte. Aber nicht alle Ratsmitglieder in Radevormwald waren letztlich mit Dr. Christian Klicki als neuem Ersten Beigeordneten und Kämmerer ihrer Stadt einverstanden.

Nachdem am Montag ein Bewerber abgesprungen war, standen in der Ratssitzung wie berichtet noch der Wermelskirchener und sein Mitbewerber Camillo Garzen zur Wahl. In geheimer Abstimmung wurde der promovierte Jurist schließlich mehrheitlich gewählt.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel

Ausgerechnet Radevormwald? Für Dr. Christian Klicki keine besondere Frage: „Es ist eine Nachbarstadt Wermelskirchens. Erst einmal werde ich weiter in Wermelskirchen leben, aber auch Rade hat als Stadt und politisch einiges zu bieten“, sagt er.

Irgendwann Beigeordneter zu werden, das hatte sich Klicki, dessen Promotion den Titel „Das Gebot der interkommunalen Gleichbehandlung“ trägt, nach Studium und Promotion zum Ziel gesetzt. „Dass es aber so schnell gehen würde, das hätte ich selbst nicht gedacht“, räumt der Wermelskirchener ein.

„Ich hatte vor längerer Zeit, als bekannt wurde, dass die Stelle in Rade frei werden würde, mit Jürgen Manderla zusammengesessen und erst einmal gescherzt, dass ich das doch machen könnte. Rasch konkretisierte sich diese Überlegung. Jürgen Manderla, Fraktionsvorsitzender der FDP, war lange Fachbereitsleiter Tiefbau in Radevormwald. Bei der Ratssitzung, in der Klicki letztlich gewählt wurde, saß der Wermelskirchener im Publikum. So wie auch der Technische Beigeordnete Wermelskirchens, Thomas Marner.

Derzeit arbeitet arbeitet Dr. Christian Klicki als Rechtsreferendar und ist im Büro von NRW-Innenminister Herbert Reul tätig. Aber freilich nicht nur wegen der kürzeren Anfahrt zur neuen Arbeitsstelle freut er sich. Sein Aufgabengebiet ist zwar neu, fachlich ist er damit aber bestens vertraut. Als seine politischen Schwerpunkte nennt er kommunale Finanz-, Wirtschafts- und Rechtspolitik.

Mögliche Nachfolge wäre gesichert

Wie es in der Wermelskirchener CDU nun weitergeht, damit hält sich Klicki, der sein Amt in der Nachbarstadt im April 2020 antreten wird, noch zurück. „Fest steht, dass ich mich voll und ganz auf diese Aufgabe konzentrieren werde“, deutet der derzeitige Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzende allerdings jetzt schon an, sich zurückziehen zu wollen aus den Wermelskirchener Reihen.

In den Startlöchern zur Nachfolge stünde möglicherweise der derzeitige Stellvertreter Randolph Schmidt. „Wir müssen intern jetzt einige Gespräche führen und werden schauen, wie Christian Klicki sich bezüglich seiner Wermelskirchener Aufgaben entscheidet“, sagt Schmidt. Bereit wäre er, den Fraktionsvorsitz zu übernehmen: „Ich habe den Vorsitzenden ja in der Vergangenheit schon mehrere Monate vertreten.“

Ortspolitiker anderer Fraktionen wünschen Klicki Glück: „Ich habe mich für ihn gefreut“, sagte etwa Oliver Platt (BüFo). „Und ich traue ihm viel zu. Ich finde, er gehört in ein solches Amt.“ Als „offen, ehrlich, modern“ bezeichnet Hennig Rehse (WNK/UWG) Klicki. „Würde er die Wermelskirchener Ämter abgeben, würde er mir fehlen.“„Vor fünf Jahren habe ich ihm noch gesagt, er müsse noch auf die Wiese“, scherzte Jürgen Manderla. „Heute freue ich mich für ihn und traue ihm alle zu erwartenden Aufgaben auch voll zu.“