Ortslandwirt kritisiert die Politik

Torsten Mühlinghaus sieht trotz aller Widrigkeiten seinen Beruf immer noch als Traumjob an.

Zunehmende Bürokratie und Planungsunsicherheit machen Torsten Mühlinghaus zu schaffen.

Wermelskirchen. Immer noch findet Torsten Mühlinghaus, dass er einen Traumjob ergattert hat. Der Ortslandwirt mit eigenem Hof in Mittelrautenbach schwärmt davon, „wie im Frühjahr alles wächst und neu entsteht, wie die Jahreszeiten die Natur stetig verändern. Das ist alles ein stetiger Kreislauf, in den wir als Bauern mit unseren Tieren und Pflanzen ja direkt integriert sind. Und wenn meine Kühe kalben, das ist sowieso immer ein ganz besonderes Erlebnis.“

Bei aller Land-Nostalgie ist Mühlinghaus aber auch realistisch genug, um zu sehen, welchen Schwierigkeiten sich die Landwirte stetig gegenübersehen. Die Anfang des Jahres in Kraft getretene Landwirtschaftsreform habe das nicht besser gemacht. Im Gegenteil. „Ein Großteil unserer Arbeit besteht aus Bürokratie“, sagt er. „Wir müssen ständig alles Mögliche nachweisen. Zum Beispiel unsere CO 2 -Bilanz.“ Dabei sei die bei den Landwirten im Bergischen Land, deren Kühe sich zum Großteil von frischem Gras ernähren würden, noch vergleichsweise gut.

„Unser größtes Problem“, sagt Mühlinghaus, „ist aber die Unberechenbarkeit der Politik. Wir haben als Landwirte keine Planungssicherheit mehr.“ Beispielsweise würden Fördergelder, die gestern noch zugesagt worden wären, heute schon wieder abgesagt. „Das macht es insbesondere jungen Landwirten schwer, Anschaffungen zu planen. Ein neuer Stall zum Beispiel lässt sich heute kaum noch finanzieren.“

Tochter Anik, die Agrarwissenschaften studierte – eigentlich mit dem Ziel, einmal den väterlichen Hof zu übernehmen – hat sich aus diesen Gründen umorientiert, wird jetzt Fachjournalistin. „Natürlich sehe ich das mit einem weinenden Auge“, räumt Torsten Mühlinghaus ein. „Wir haben ja einen gut gehenden Hof mit fast 200-jähriger Familientradition. Aber ich könnte ihr heute auch nicht mehr guten Gewissens empfehlen, den Hof zu übernehmen.“ Der Vorwurf der Tierquälerei und Schuldzuweisungen Landwirten gegenüber würden bei Kritikern immer lauter, der Ton gegenüber Landwirten rauer – vor allem in den Sozialen Netzwerken. „Das und die ständigen Regeländerungen machen uns auf Dauer kaputt“, klagt der Ortsbauer.

Gegen einige Neuerungen habe er gar nichts. Zum Beispiel befürwortet er inzwischen Anpassungen von Futter- und anderen Pflanzen durch Gentechnik. Mühlinghaus: „Das sind inzwischen ja ganz gezielte Techniken. Und dadurch können wir Krankheiten ausmerzen und Pflanzen resistenter machen. Das finde ich positiv, auch in der Landwirtschaft.“

Allerdings würden vor allem junge Landwirte den „ständigen Änderungen und zum Teil sich widersprechenden Richtlinien“ nicht standhalten können auf ihren Höfen. „Die Konsequenz wird sein, dass wir in 15 Jahren nur noch einen Bruchteil der landwirtschaftlichen Betriebe haben, die es heute gibt“, prognostiziert Torsten Mühlinghaus. „Und das, gleichwohl es immer mehr Menschen und damit immer mehr Bedarf an Nahrung und Lebensmittelversorgung gibt.“

„So wird Deutschland mittelfristig zum Lebensmittel-Importeur. Und das hätten wir gar nicht nötig. Westeuropa könnte sich mit den eigenen Lebensmitteln sehr gut ernähren.“ Was ihn wirklich nervt: „Dass da Leute am Ruder sitzen, die einfach keine Ahnung davon haben, was wir tun. Käme jetzt ein Kollege oder ein pensionierter Bauer und würde mir sagen, was ich verbessern könnte, das würde ich mir ja zu Herzen nehmen, aber wir bekommen teilweise Auflagen, die für uns wirklich nicht nachzuvollziehen sind.“

Junge Helfer sind auf dem Hof aktiv

Dass es nach seiner Pensionierung doch einmal weitergehen könnte mit dem schönen Hof in Mittelrautenbach, will Optimist Mühlinghaus indes nicht ausschließen. „Wer weiß, was sich noch ergibt; ich hab hier viele junge Helfer während der Ferien. Und vielleicht werden die Bedingungen ja doch mal wieder besser.“

Hintergrund

Torsten Mühlinghaus wurde 1967 in Wermelskirchen geboren und hat seinen landwirtschaftlichen Betrieb vor Jahren von seinem Vater übernommen. Alles in allem kümmert er sich auf rund 130 Hektar um etwa 100 Tiere, alles Milchkühe oder zukünftige Milchkühe. Der Betrieb von Mühlinghaus besteht nunmehr in der siebten Generation. Die Vorfahren der Familie stammten aus dem niedersächsischen Hannoversch Münden.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Nachvollziehbare Kritik

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Torsten Mühlinghaus meckert. Und das macht er nicht haltlos und unfundiert, sondern durchaus mit viel Hintergrundwissen. Und die Kritik des Ortslandwirts ist absolut nachvollziehbar. Selbst dann, wenn man sich in diesem Bereich nicht so auskennt.

Der Wind gegen die Landwirte wird immer rauer. Es gebe zu viele Kühe, die zu viel Kohlendioxid verbreiten, heißt es vielfach. Und ohnehin sei das Milchgeben für die Kühe eine Qual, unken einige zudem. Kaum jemand ist aber bereit, den Landwirten zuzuhören und sich mit der Thematik einmal genauer zu befassen. Und somit nachzuvollziehen, warum sich Dinge so oder so entwickeln – und warum vielleicht auch bestimmte Reformen nicht so leicht umzusetzen sind, wie sich Nicht-Landwirte das vorstellen.

Derzeit verringern sich die landwirtschaftlichen Betriebe immer mehr. Und möglicherweise gibt es in einigen Jahren vielleicht wirklich nur noch einen Bruchteil. Ob man das will, ist fraglich.