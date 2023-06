Organspende: Mediziner räumt mit „Ammenmärchen“ auf

Organspender sind in Deutschland eher rar.

Dr. Torsten Bachus ist Chef der Intensivmedizin und Transplantationsbeauftragter am Sana-Klinikum Remscheid. Im Bestattungshaus Andriessen hält er einen Vortrag zum Thema Organspende.

Wermelskirchen. Udo Andriessen weiß als Bestatter, dass das Thema Organspende bei vielen ein Tabu ist. „Viele Menschen haben da Vorurteile, auch Ängste und Sorgen. Entweder um sich selbst oder um Angehörige.“ Die aus dem Weg zu räumen und umfassend zum Thema zu informieren, das hat er sich mit einem Vortragsabend zum Ziel gesetzt: Am kommenden Donnerstag, 22. Juni, wird Dr. Torsten Bachus, Chef der Intensivmedizin und Transplantationsbeauftragter am Sana-Klinikum Remscheid, bei ihm in der Berliner Straße 68 zu Gast sein und über das Thema Organspende referieren.

Es war ein Tag im April, als Dr. Torsten Bachus das letzte Mal eine Organspende vorbereitete und veranlasste. Der Mediziner war zwei Tage damit beschäftigt, die Organentnahme von Leber und Nieren zu organisieren. „Es ist bei allem medizinischen ja auch ein organisatorischer Aufwand“, erklärt er. Beispielsweise müssten die Angehörigen, die zuvor im Namen des Patienten bereits der Organentnahme zugestimmt hätten, intensiv betreut werden und viele Fragen beantworten, etwa, ob eventuell eine bekannte Erkrankung an den betreffenden Organen bestand.

Das entscheidende Kriterium für die Organentnahme sei die Diagnose Hirntod. Der tritt als Folge einer Kopfverletzung ein, oder wenn das Gehirn durch eine Erkrankung oder ein akutes Ereignis längere Zeit nicht mit Sauerstoff versorgt worden ist. Der Hirntod ist selten.

Mit „Ammenmärchen“ rund um die Organspende soll aufgeräumt werden

Am Sana-Klinikum sei man für die Organspende deshalb gut aufgestellt, weil man eine Neurologie im Hause habe. Bachus: „Die sichere Diagnose Hirntod muss unter anderem durch einen Neurologen gestellt werden.“

Mit „Ammenmärchen“ rund um die Organspende wolle er aufräumen, unterstreicht Torsten Bachus. „Es kursieren viele Mythen, die die Menschen letztlich davon abhalten, sich für die Organspende zu entscheiden und einen entsprechenden Ausweis bei sich zu tragen.“ Aufklärung sei seiner Meinung nach deshalb umso wichtiger.

Denn etwa 8.496 Menschen stehen derzeit in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. 2022 gab es bundesweit aber nur 869 Organspender.

Die Mediziner wissen, dass es Überwindung kostet einen geliebten Menschen gehen zu lassen

„Die geringe Bereitschaft zur Spende hat leider nicht selten zur Folge, dass viele Menschen, die auf ein lebenswichtiges Organ wie eine Leber warten, in der Zwischenzeit versterben“, sagt Bachus. Treffen könne es jeden, „Ein akutes Leberversagen kann zum Beispiel auch nach einer Vergiftung eintreten.“

Dr. Torsten Bachus weiß, welche Überwindung es Angehörige oft kostet, nach dem Hirntod eines lieben Menschen noch eine Entscheidung zur Organentnahme zu treffen. „Deshalb ist es umso wichtiger, das für sich selbst zu Lebzeiten zu tun.“ Gerade auch deshalb, weil es in Deutschland nicht die so genannte Widerspruchslösung gebe, nach der jede und jeder nach einem Hirntod zum Organspender wird, wenn er dem nicht zu Lebzeiten widersprochen hat. Das ist zum Beispiel in England oder Spanien der Fall.

Bestatter möchte das Thema Tod in die Öffentlichkeit holen

Udo Andriessen betont, dass er zwar Unternehmer sei, aber in diesem Fall in erster Linie Gastgeber. „Ich finde es wichtig, auch über Dinge aufzuklären, über die man nicht täglich spricht“, unterstreicht der Wermelskirchener Bestatter. Er halte es für wichtig, den Tod und alles, was dazu gehört, aber auch andere existenzielle Themen öffentlich zu machen.

Aus diesem Grund hatte es vor der Corona-Pandemie schon einige Vorträge in seinem Bestattungshaus gegeben. Unter anderem zum Thema Palliativmedizin. „Durch die Pandemie mussten wir aussetzen, wollen aber jetzt wieder öfter Vorträge anbieten“, sagt er.

Vortrag

Über das Thema „In der Trauer Leben retten“ wird Dr. Torsten Bachus, Leitender Oberarzt Intensivmedizin am Sanaklinikum Remscheid und Transplantationsbeauftragter, den Vortrag zur Organspende Verstorbener und den sanften Umgang bei der Entnahme und Nachversorgung sowie juristische Hintergründe halten, im Bestattungshaus Andriessen, Berliner Straße 68, am Donnerstag, 22. Juni, ab 17 Uhr.

Kontakt unter Tel. 02196-8885056 oder online unter www.bestattungshaus-andriessen.de