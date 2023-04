Orchester startet mit „Highway to hell“

Zum 50-jährigen Bestehen spielen die Musiker furioses Konzert im Gemeindehaus.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Schöner kann man es sich wohl kaum vorstellen: Da feiert man als Posaunenchor das 50-jährige Bestehen – und gefühlt alle sind gekommen. Am späten Samstagnachmittag findet im Gemeindehaus das große Jubiläumskonzert des Posaunenchors statt, in Form einer musikalischen Zeitreise in die vergangenen 50 Jahre der Pop-Musikgeschichte.

Unter dem Dirigat von Miriam Block präsentieren die etwa 25 Musiker ein großartig klingendes Potpourri aus fünf Jahrzehnten Pop und Rock. Und der Saal ist voll, bis hinten stehen die Besucher. Und sie haben ganz offensichtlich große Lust auf Musik. Es ist aber schließlich auch ein würdiger Anlass, zu dem sich der Chor etwas Besonderes hat einfallen lassen. Das zeigt sich in der hervorragenden Stückauswahl.

Doch bevor der Jubiläumschor loslegt, darf noch der musikalische Nachwuchs ran: Der ABC-Chor spielt ebenfalls unter der Leitung von Miriam Block mehrere kurze Stücke, etwa das schmissige „Melody Maker“ oder „Happy“ von Pharrell Williams, bei denen deutlich wird, wie wichtig diese Basisarbeit ist. Denn die sorgt dafür, dass das, was dann zu hören ist, überhaupt erst möglich wird. Denn im Anschluss betreten die Musiker des großen Chores die Bühne.

Musik ist etwas durchund durch Positives

Und der startet direkt voll durch mit AC/DCs „Highway To Hell“ – möglicherweise etwas kurios in einem christlichen Gemeindehaus. Nach und nach betreten die Musiker zum von wenigen Musikern gespielten Intro des Hardrock-Klassikers die Bühne, nur, um es dann in voller Besetzung richtig krachen zu lassen. Denn natürlich ist Musik etwas durch und durch Positives, zumal dann, wenn sie so engagiert dargeboten wird, wie dieser Lust machende Auftakt, für den es völlig verdientermaßen großen Applaus gibt.

Weiter geht es mit einem anderen Klassiker der 1970er Jahre, der Hymne an die Musik schlechthin: „Music“ von John Miles. Man merkt deutlich, wie groß die Freude am Musizieren ist. Das Blasorchester, das von Schlagzeug und Percussion unterstützt wird, swingt wie entfesselt, die tiefen Töne pumpen, die Melodieinstrumente schneiden messerscharf, und die logische Folge dieser hör- und spürbaren Spielfreude ist begeisterter Applaus des Publikums.

In den launigen Moderationen von Erhard Mioth wird zwischendurch so manches Dönneken aus der langen Geschichte des Posaunenchors erzählt, und auch die Geburtstagskinder in der Posaunenchor-Familie werden gewürdigt und bekommen ein kurzes „Happy-Birthday“-Ständchen des Chors serviert. Auch die weiteren Songs des Konzerts begeistern: „Skyfall“ von Adele oder auch die Filmmusiken von „Mission Impossible“, „Star Trek“ oder „Hawaii Five O“ etwa.