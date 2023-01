Online-Seminar für Existenzgründer am 23. Februar

Gemeinsam mit der Stadt Wermelskirchen und der Volkshochschule (VHS) Bergisch Land für Burscheid, Leichlingen und Wermelskirchen bietet die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW) am Donnerstag, 23. Februar, um 18.30 Uhr ein Online-Seminar zur Unternehmensgründung an, das sich an alle Interessierten aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis wendet.