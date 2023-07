Finanzamt sucht Auszubildende und Duale Studenten

Online-Portal ist für Bewerbungen offen

Rhein-Berg. Das Online-Portal für Bewerbungen zur dualen Ausbildung und zum dualen Studium beim Finanzamt Leverkusen 2024 ist geöffnet. Bewerbungen sind unter www.ausbildung-im-finanzamt.de möglich. Das teilte das Finanzamt Leverkusen jetzt mit. Es ist auch für Wermelskirchen zuständig.

„Wir bieten eine spannende Ausbildung und ein abwechslungsreiches, praxisorientiertes Studium mit attraktiver Vergütung ab 1350 Euro – von Anfang an. Zusätzlich erhalten die neuen Kolleginnen und Kollegen ein Tablet“, erklärt Leiter Dr. Ludger Ruthmann. „Im Anschluss an Ausbildung und Studium bietet unsere Finanzverwaltung neben vielen anderen Vorzügen einen sicheren Arbeitsplatz, vielfältige Tätigkeiten mit modernen Arbeitsbedingungen und ein hohes Maß an Familienfreundlichkeit sowie unterschiedliche, individuelle Entwicklungsperspektiven.“

Die Steuerexperten könnten nach ihrem Abschluss im Finanzamt arbeiten, in der Betriebsprüfung, bei der Oberfinanzdirektion, im Ministerium der Finanzen und bei der Steuerfahndung eingesetzt werden oder sich zum IT-Spezialisten im Rechenzentrum entwickeln.

Die Studierenden und Auszubildenden sind von Beginn an fest in die praktische Arbeit im Finanzamt integriert. Sie wechseln zwischen Praxisblöcken und den Theorieteilen an der Hochschule für Finanzen im Wasserschloss Nordkirchen sowie den Außenstellen in Hamminkeln und Herford, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzamtes weiter.

Wer sich für das Ausbildungs- oder Studienjahr 2024 bewerben möchte, kann dies ab sofort unter www.ausbildung-im-finanzamt.de tun. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Karriereseite www.die-zukunft-steuern.nrw oder beim Team der Finanzämter, Tel. 0251-9341720. fbu