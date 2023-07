Olli und Midas bestimmen das Tempo

Die letzte Etappe: Nach vier Tagen kommen Elisa und Johannes Schnütgen mit Olli (l.) und Midas an der Neuemühle an.

Elisa und Johannes Schnütgen sind vier Tage lang mit Eseln durch das Bergische Land gewandert.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Noch eine halbe Stunde. Dann stehen Olli und Midas wieder auf ihrer Weide an der Rausmühle. „Sie wissen, dass wir bald zu Hause sind“, sagt Elisa Schnütgen und streicht Olli durchs Fell. „Esel vergessen so schnell nichts“, ergänzt sie. In vier Tagen haben die Esel viele neue Erinnerungen gesammelt – sie haben das Bergische kennengelernt, sind neuen Menschen begegnet, haben auf unbekannten Wiesen übernachtet. „Es waren schöne und besondere Tage“, sagt Elisa Schnütgen.

+ Die verdiente Belohnung: Leckeres Futter gibt es nach getaner Arbeit. © Schnütgen

Seit zwei Jahren leben Olli und Midas bei Elisa Schnütgen und Patrick Jumpertz. Sie machen sich inzwischen mit Kindern und Erwachsenen auf ausgedehnte Spaziergänge ins Bergische. Und manchmal verbringt das Paar auch die eigenen Urlaubstage mit den Eseln in der Natur. „Wir waren schon an der Dhünn-Talsperre“, erzählt Elisa Schnütgen. In diesem Jahr machte sich dann wieder das „Fernweh mit Eseln“ breit – dieses Mal fragte Elisa Schnütgen mal ihren Vater, ob er sie nicht begleiten wolle. Johannes Schnütgen zögerte nicht. Schließlich sei er fast genauso eselverrückt wie seine Tochter, erzählt er. Gemeinsam tüftelten eine Strecke aus: Von der Rausmühle ging es nach Wickesberg in Hückeswagen, dann nach Heide in Rade und über Buchholzen Richtung Heimat. Im Gepäck hatten sie Zelt und Isomatte. „Aber die meiste Zeit haben wir unter freiem Himmel, direkt neben der Esel-Wiese geschlafen“, sagt Elisa Schnütgen.

Einen mobilen Zaun stellten sie nachmittags auf einer Wiese auf – dann bezogen sie ihr eigenes Quartier daneben. „Wir hatten schon im Vorhinein nach Unterkünften gesucht“, erzählen die beiden. Dank eines guten Netzwerks kamen sie bei Landwirten und in Gärten unter. „Das Gepäck haben übrigens wir geschleppt, nicht die Esel“, erzählt die 26-Jährige und lacht. Das habe unterwegs oft zu staunenden Blicken geführt.

Anfangs hätten die Tiere noch geholfen, aber dann scheuerte die Decke auf dem Rücken der Esel – und so entschieden die Menschen, das Gepäck lieber selbst zu übernehmen. „Die Esel sollen genießen“, sagt Elisa Schnütgen. Das Gepäck sei aber ohnehin überschaubar gewesen. „Es ist spannend zu entdecken, mit wie wenig wir auskommen können“, sagt Johannes Schnütgen.

Zehn bis 15 Kilometer am Tag könnten Mensch und Esel entspannt zurücklegen, erzählt er. „Das Tempo geben Olli und Midas vor“, ergänzt Tochter Elisa. Meist geht Midas vor. „Er hat aber immer seinen besten Kumpel im Blick“, erzählt Elisa Schnütgen. Und so wendet Midas regelmäßig seinen Kopf, um nach Olli zu sehen. Auch Füchse und Rehkitze am Waldesrand entdeckt er meist zuerst und bleibt dann erstmal stehen, um die Situation zu beobachten. „Auch als Mensch schaut man dann noch mal ganz anders in die Natur“, sagt Johannes Schnütgen. Ohnehin haben die Esel-Abenteurer auf dem Weg mit Olli und Midas viel gelernt. „Unter freiem Himmel konnten wir die Tiere auch nachts mal beobachten“, erzählt Elisa Schnütgen. Aber fast noch mehr Erkenntnisse erlangten Elisa und Johannes Schnütgen über die Menschen. „Wir sind so vielen freundlichen und interessierten Leuten begegnet“, erzählt Johannes Schnütgen. Viele hätten nach einem Foto gefragt. „Und wir haben an vielen Orten Wasser für die Tiere oder auch ein bisschen Heu bekommen“, erzählt sie.

Ihre Gastgeber hätten gelegentlich morgens um sechs schon Kaffee serviert – bevor es in aller Frühe auf die nächste Etappe ging. „Man ist im Alltag oft so genervt voneinander“, sagt Johannes Schnütgen. Unterwegs seien die Begegnungen ganz anders gewesen: entspannt und gar nicht eilig. „Das macht einem auch Mut“, sagt Johannes Schnütgen. Es sei, als würden Olli und Midas ihre eigene Entspannung weitergeben. Die letzte Station machten die Wanderer auf dem Hof von Familie Görne in Buchholzen: Hier hatten die Landwirte ein Strohbett in der Scheune vorbereitet, und die Tiere konnten auf der Weide übernachten. „Midas und Olli sind in einem Affenzahn über die Wiese gelaufen“, erzählt Elisa Schnütgen und lacht, „sie haben es sehr genossen, sich mal richtig auszutoben“.

Nach vier Tagen freut sich die 25-Jährige nun vor allem auf eine Dusche. „Ein paar Meter noch“, sagt sie und motiviert die Esel. Dann macht sich das muntere Gespann auf die letzte Etappe.

Hintergrund

Die Nachfrage nach Wanderungen mit Olli und Midas ist so groß, dass der Terminkalender bis 2024 ausgebucht ist. Anfragen sind aktuell nicht möglich. Elisa Schnütgen und Patrick Jumpertz haben rund um Midas und Olli eine Marke entwickelt: Langohrenliebe. Mit T-Shirts und Pullovern werben sie fürs Leben mit Eseln.

www.langohrenliebe.de