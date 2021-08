Oldtimer lassen Auto-Fans träumen

Köln Historic Rallye

Die Teilnehmer der Köln Historic Rallye legten in Wermelskirchen einen Stopp ein.

Was sind das für Menschen, die für einen Haufen alter Autos dem bergischen Regen trotzen? Auf jeden Fall sehr viele männliche Zuschauer, wie sich am Samstagnachmittag in der Wermelskirchener Innenstadt zeigte. Und für die nicht gerade idealen Wetterverhältnisse waren tatsächlich eine ganze Menge Auto-Enthusiasten gekommen, um mit Fotoapparat und Regenschirm auf die Einfahrt der Klassiker in der Telegrafenstraße zu warten.

Es roch nach Abgasen, die Motoren waren deutlich lauter, als wir es heute gewohnt sind – und bereits bei den ersten einfahrenden Autos machte sich andächtige Stille unter den Zuschauern breit.

Viele „Weißt-Du-nochs“ waren im Getuschel unter den Zuschauern zu hören: Egal, ob es sich um die in Deutschland sehr seltene Corvette C1 aus den 60er-Jahren handelte, die schwarz-glänzend das Publikum begeisterte und Vielen aus der TV-Serie „Lucifer“ bekannt sein dürfte, oder einen DeLorean DMC-12 – ja, genau…da war mal etwas mit einer Zeitmaschine in „Zurück in die Zukunft“.

Und auch wirklich schöne Autos in aufwendigem Design wie der sogenannte „Hippie-Porsche“, ein 911 aus den 70er Jahren, sorgten für manche bewundernde Ausrufe. Was genau führt den Bergischen bei windigem Schauerwetter gut verpackt nach Draußen, nur um Autos zu bewundern und Abgase weit ab von den heutigen Normen einzuatmen? „Eine solche Rallye wie die Köln Historic ist eine einmalige Gelegenheit, um eine riesige Zahl an Old- und Youngtimern in Aktion bewundern zu können.“ erzählt Bernd Mertes (45) begeistert.

„Hier gibt es während der Prüfung auf der Telegrafenstraße die Möglichkeit, ganz nah an die Fahrzeuge heranzukommen, die Motoren zu hören und den meist fantastischen Pflegezustand zu sehen.“ Und Bernd Mertes muss es wissen – ist er selbst doch Autoliebhaber seit Kindesbeinen an. „Mir wurde die Liebe zu Autos quasi in die Wiege gelegt.“ sagt er. „Ich besitze selbst einen sehr alten Fiat und einen VW Derby.“

Bei der Köln Historic geht es bei Weitem nicht nur darum, das schöne, wenn auch am Samstag leider etwas graue, Bergische Land zu bewundern. Bei verschiedensten Prüfungen ging es in Wermelskirchen zum Beispiel um Geschicklichkeit und fahrerisches Können. Eine bestimmte Wegstrecke, überwacht mit Lichtschranken, musste in einer vorgegebenen Zeit absolviert und diese dabei so exakt wie möglich eingehalten werden.

Über Hilden und Solingen ging es zurück nach Köln

Für Begeisterung sorgten unter anderem auch ein Ford RS 200, der in den 80er-Jahren extra als Rallyeauto gebaut wurde ebenso wie eine lange Kette unterschiedlichster Porsche-Modelle. Auch jede Menge „Exoten“ waren dabei: So wie der Ford Falcon, der im Prinzip nur für den amerikanischen Raum gebaut wurde und in Deutschland sehr selten ist, wie Bernd Mertes verriet.

Vor ihrer Ankunft in Wermelskirchen hatten Fahrer und Beifahrer der 194 Fahrzeuge bereits einige Kilometer zurückgelegt: Von Köln ging es über Odenthal, Hückeswagen, Dreibäumen und Wipperfürth bis nach Wermelskirchen. Über Hilden, Solingen und Opladen führte die Strecke dann zurück zu Start und Ziel, der Motorworld in Köln.

KÖLN HISTORIC RALLYE VERANSTALTUNG Die Köln Historic Rallye fand in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Zugelassen sind automobile Oldtimer und sogenannte Youngtimer, letztere sind Liebhaberautos, die zwar älteren Baujahrs, aber noch keine Oldtimer sind. Bei der Köln Historic Rallye dürfen aber nur Autobesitzer teilnehmen, deren Fahrzeuge mehr als 20 Jahre auf der Karosserie haben.

Rund neun Stunden waren die Teilnehmer im Rahmen der Köln Historic insgesamt unterwegs. Begeistert vom Ablauf der Rallye zeigt sich auch Organisator Andreas Mannheim rückblickend am Tag danach: „Die Strecke war toll und die Resonanz der Teilnehmer durchweg positiv. Der einzige Wermutstropfen in diesem Jahr war tatsächlich das Wetter – wir haben doch so manche Schauer abbekommen.“

Und nach der Rallye ist vor der Rallye – Wünsche und Anregungen der diesjährigen Teilnehmer werden für das kommende Jahr in Angriff genommen. Mehr zur Veranstaltung unter

