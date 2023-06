Oldtimer cruisen zu Ehren von Peter Sterz durch die Lande

Rallye zu Fronleichnam führt durchs Bergische.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Wenn Peter Sterz sehen könnte, wie viele schmucke Oldtimer sich am kommenden Donnerstag zu seinem Gedenken aufmachen werden, er würde sicher ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Dessen ist sich Jana Lauff sicher.

Die Wahl-Wermelskirchenerin war die Partnerin des bekannten Wermelskircheners, der sich unter anderem für die hier ansässige FDP als sachkundiger Bürger engagierte, weiß über den vor gut zwei Jahren Verstorbenen: „Vor allem aber waren es Oldtimer, die es ihm angetan hatten.“ Und das haben auch seine Freunde nicht vergessen.

Rund 70 Oldtimer fahren wieder mit

„Peter's best“ nennt sich die Rallye, die Jana Lauff und Freunde bereits voriges Jahr zum ersten Mal zum Gedenken an Peter Sterz initiierten. Rund 180 Kilometer führt die Rallye entlang einiger Lieblingsplätze von Peter Sterz – bis nach Kerpen, wo die rund 70 Teilnehmenden sich an einem Reiterhof mit einem Imbiss stärken wollen. „Ich hätte gar nicht gedacht, dass es am Ende so viele sind, die dabei sein wollen“, freut sich Jana Lauff auch dieses Jahr wieder über eine rege Teilnahme. „Aber es sind eben auch viele Familienmitglieder und Freunde, die sich beteiligen möchten und zum Gelingen der Tour beitragen.“

Die Idee, die Oldtimer-Tour „Bergisch Classic“, die Peter Sterz ins Leben gerufen hatte, fortzuführen, entstand kurz nach seinem Tod. „Ein Freund sprach mich damals an, ob wir das machen – und ich fand die Idee richtig gut“, erzählt Jana Lauff.

Die Truppe vom letzten Jahr ist wieder dabei. Ihr sei wichtig, dass die Rallye mit verschiedenen Stationen zur Einkehr und Benzingesprächen eine Team-Leistung sei. „Alle haben dazu beigetragen.“