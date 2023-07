Oftmals sind die Folgen sozialer und beruflicher Abstieg – und Einsamkeit

Mirjam Naujoks ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat immer wieder mit Suchterkrankten zu tun.

Die Fragen stellte Wolfgang Weitzdörfer

Frau Naujoks, haben Sie in Ihrer Praxis auch mit Menschen mit Suchtproblematik zu tun?

Mirjam Naujoks: Ja, da psychische Probleme und Suchtproblematiken häufig im Zusammenhang stehen. Rund fünf bis sieben Prozent der deutschen Bevölkerung leidet unter einer Suchterkrankung. Fast die Hälfte aller Suchterkrankten weist weitere psychische Störungen auf. Damit ist die Ko-Morbiditätsrate bei Abhängigen besonders hoch. Häufige, mit Sucht verbundene psychische Erkrankungen, sind Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Angststörungen, Schmerzstörungen und Schlafstörungen. Mich suchen meist Menschen auf, die eine Suchtproblematik akut hinter sich haben und an dem Grund arbeiten möchten, der dazu geführt haben könnte. Sehr oft hilft auch, dass sie im Rahmen der Gesprächstherapie einfach einmal offen sagen können, was sie bewegt. Ich gebe ihnen Techniken und Tipps mit auf den Weg, wie man mit wieder aufkommendem Verlangen nach einer Substanz oder einem Handeln umgeht. Wir erarbeiten Bewältigungsstrategien, und ich gebe eventuell Hilfestellung in den entsprechenden Themen. Viel Geduld, Verständnis und kein Moralisieren sind wichtige Punkte.

Welche Rolle spielen dabei Drogen?

Naujoks: Drogen spielen häufig eine Rolle, weil es durch Drogenabhängigkeit zu psychischen Störungen kommen kann und auch durch körperliche Erkrankungen oder psychische Probleme eine Abhängigkeitsproblematik entstehen kann. Es passiert oft schleichend. Aus Genuss kann ein schädlicher Gebrauch werden. Bei Medikamenten sind es meist deren nur kurz andauernde, verbessernde Wirkung auf die momentane Situation – etwa in Bezug auf Schmerzen oder Stimmung.

Kann man Drogen in unterschiedliche Kategorien einteilen – welche sind das?

Naujoks: Das sind einmal die Drogen, durch die eine psychische Abhängigkeit entstehen kann – etwa Cannabis, Kokain, Stimulanzien und Halluzinogene. Und dann gibt es die Drogen, durch die eine physische und auch psychische Abhängigkeit entstehen kann – etwa Alkohol, Nikotin und bestimmte Medikamente.

Was ist der Unterschied zwischen psychischer und physischer Sucht?

Naujoks: Bei der psychischen Abhängigkeit besteht ein fast unbezwingbares, ständiges Verlangen nach Einnahme und Beschaffung der Substanz oder Abhandeln einer Tätigkeit. Bei der physischen Abhängigkeit entwickelt der Organismus gegenüber der jeweiligen Substanz eine Toleranz, wodurch die Substanz immer wieder und in höheren Dosen eingenommen werden muss, um den gleichen berauschenden Effekt zu erreichen und damit keine Entzugssymptome auftreten.

Was sind Gründe für Sucht – gibt es „den einen Grund“?

Naujoks: Nein, es wirken immer mehrere Faktoren zusammen, die zu einer Sucht führen können. Es können dabei etwa Persönlichkeitsfaktoren sein oder soziale Faktoren, wie Probleme in der Familie oder am Arbeitsplatz, Langeweile und Einsamkeit. Auch leichte Verfügbarkeit kann ein sozialer Faktor sein. Genetische Dispositionen gehören auch dazu. Man hat festgestellt, dass bei manchen Menschen eine solche vorhanden ist und sie leichter an einer Sucht erkranken. Aus lerntheoretischer Sicht ist die Abhängigkeitsentwicklung ein klassisches Beispiel für die operante Konditionierung. Als primärer positiver Verstärker wirken dabei Entspannung und Euphorie, die durch die Einnahme von Drogen ausgelöst werden. Als sekundärer positiver Verstärker kommt oft dazu, dass man durch Drogenkonsum zu einer bestimmten Gruppe gehört oder kontaktfreudiger ist und so aus der sozialen Isolation kommt – ein Stichwort wäre hier: Gruppenzwang bei Jugendlichen. Aus psychodynamischer Sicht geht man von einer Ich-Schwäche des Konsumenten aus, die in der Kindheit durch Überbehütung oder Vernachlässigung entstehen kann.

Welche Arten von Sucht gibt es neben Alkohol- und Drogensucht noch?

Naujoks: Die nicht stoffgebundenen Süchte, wie etwa Spielsucht, Arbeitssucht oder das Abhandeln einer bestimmten Tätigkeit.

Was macht Sucht so gefährlich?

Naujoks: Durch Einnahme von psychotropen Substanzen oder Suchthandlungen wird der Gemütszustand entweder stimuliert oder gedämpft. Es wird eine als unbefriedigend empfundene Situation oder Stimmung scheinbar gebessert. Nach Abklingen der Wirkung folgt gewöhnlich bei Konfrontation mit der Realität eine Ernüchterung, die das Bedürfnis nach erneuter Einnahme oder Handlung weckt. Langfristiger schädlicher Gebrauch von den meisten psychotropen Substanzen kann zu schädigender Wirkung auf den Organismus, insbesondere das Zentrale Nervensystem, führen. Durch die Vernachlässigung von Familie, Freunde und dem Arbeitsplatz entstehen oftmals sozialer und beruflicher Abstieg und Einsamkeit.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es für Suchterkrankungen?

Naujoks: Je nach Art der Suchterkrankung kann nach der Entgiftung und Entwöhnung, in der Nachsorge und Rehabilitationsphase, motivationsverstärkende, kognitiv-verhaltenstherapeutische und individuelle Begleitung angebracht sein. Konfliktlösestrategien, der Aufbau neuer sozialer Kontakte und einer beruflichen Existenz sind auch wichtige Punkte.

Wann ist zunächst eine Entgiftung nötig?

Naujoks Bei einer Abhängigkeitsproblematik mit Alkohol und Drogen und bei jenen Substanzen, bei denen es zu einer psychischen und physischen Abhängigkeit kommt. Die Süchtigen leiden bei Entzug je nach Substanz unter starken Entzugssymptomen, die eine große Gefahr für die Person darstellen können. Deshalb erfolgt die Entgiftung meist in darauf spezialisierten internistischen oder psychiatrischen Abteilungen und dauert in der Regen eine bis vier Wochen. Erst nach erfolgreicher Entgiftung können weitere Schritte unternommen werden.

Gibt es auch so etwas wie „funktionierende Suchterkrankte“?

Naujoks: Das Wichtigste ist, dass der Suchtkranke seine Problematik als solche erkennt und die Motivation hat, etwas zu verändern. Man braucht viel Geduld, Zeit, Empathie und eine verständnisvolle hilfsbereite, aber kompromisslos-konsequente Haltung. Wenn vorhanden, kann es hilfreich sein, Angehörige mit einzubeziehen.

Wie schwer ist die Situation für Angehörigen von Suchterkrankten?

Naujoks: Die Angehörigen leiden oft sehr unter der Suchtproblematik. Es kommt oft zu Streit und sozialem Abstieg. Sie können aber auch wichtige Personen sein, die den Suchterkrankten beistehen und ihnen zu der Motivation verhelfen, etwas zu verändern. Für die Angehörigen ist es meistens auch wichtig, mit jemandem ganz offen über die Problematik sprechen zu können oder eine Therapie in Anspruch zu nehmen, damit sie die Belastung nicht ganz alleine tragen müssen.

Sind Sie für eine Legalisierung von Cannabis?

Naujoks: Ja, weil ich denke, dass es im eingeschränkten Rahmen auf jeden Fall die Beschaffungskriminalität senkt. Trotzdem sollte Cannabis nicht verharmlost und eine mögliche Freigabe mit Suchtprävention und Beratung verbunden werden.

Zur Person

Ausbildung: Mirjam Naujoks hat von 2014 bis 2017 ihre Ausbildung zur Psychologischen Beraterin an der IGNIS-Akademie absolviert, seit Februar 2021 hat sie die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde im Bereich Psychotherapie erlangt.

