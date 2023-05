Offener Ganztag: Finanzierung ist unklar

Freie Wähler und Bürger-Forum wollen frühzeitige Planungssicherheit.

Wermelskirchen. Sollte sich nichts am Rechtsanspruch ändern, können die Eltern der Kinder, die 2026 im ersten Schuljahr einen Offenen Ganztagstagsplatz beanspruchen möchten, diesen bei der Stadt Wermelskirchen einklagen. Ab 2029 hätten dann alle Kinder, deren Eltern es wünschen, einen Anspruch auf einen Offenen Ganztagsplatz an den Grundschulen. Das ergab am Dienstagabend eine Antwort der Stadtverwaltung im Schulausschuss. Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, und Oliver Platt, Fraktionsvorsitzender des Bürger-Forums, hatten diesbezüglich einen Fragenkatalog gestellt. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, die Eltern dabei zu unterstützen und ihnen frühzeitige Planungssicherheit zu verschaffen.“

Bisher sei die diesbezügliche Verwaltungsvereinbarung II zur noch offenstehenden Finanzierung von Land und Bund noch immer nicht von allen Ländern unterschrieben worden. Nordrhein-Westfalen hatte auf eine Unterzeichnung bis Ostern gehofft. Der Sachverhalt wurde nach Ostern am 14. April vom Städte- und Gemeindebund nochmals bestätigt. Die Stadt Wermelskirchen schreibt in ihrer Antwort auf die Anfrage, dass zur Haltung und Entscheidung auf bundes- und landespolitischer Ebene bisher noch keine konkreten Informationen vorliegen.

Die Finanzierung der Ausstattung, beziehungsweise des Umbaus und des Neubaus der Grundschule Tente für die Erfordernisse des Offenen Ganztags in den kommenden Jahren sei das eine Thema. Das andere sei, dass es jetzt schon Personalnot bei der Ganztagsbetreuung gibt. Auf die Frage, ob eigenes Personal für die Ganztagsbetreuung ausgebildet werden könne, antwortet die Stadt: „Fragen zur Ausbildung von zusätzlichem Personal in Zeiten des Fachkräftemangels im Bereich der Ganztagsbetreuung müssen mit den Kooperationspartnern, die in Wermelskirchen die OGS-Betreuung umsetzen, besprochen und diskutiert werden.“ Und auf die Frage, ob die Arbeit in der Ganztagsbetreuung attraktiver gestaltet werden könne: „Die Offene Ganztags-Arbeit an den Grundschulen in Wermelskirchen wird von den Kooperationspartnern auf der Grundlage von detaillierten Betreuungskonzepten durchgeführt. Anpassungen der Konzepte müssten mit den Kooperationspartnern besprochen und diskutiert werden.“

Pädagogische Angebote müssen abgestimmt sein

Henning Rehse und Oliver Platt begründen ihre Fragen: „Um die hervorragende Qualität der Ganztagsbetreuung in unseren Grundschulen weiterhin sicherzustellen, ist es uns wichtig, frühzeitig die Maßnahmen für die Realisierung des Rechtsanspruchs zu evaluieren und entsprechend umzusetzen.“ Die jetzt schon verlässliche Kommunikationsstruktur zwischen der Stadt und den Bildungspartnern spiele bei der Erweiterung eine zentrale Rolle für die Qualität im Ganztag.