Offener Brief: Mehr Geld fürs Krankenhaus

Wenn sehenden Auges die wirtschaftliche Katastrophe für viele Kliniken nicht abgewendet werde sollte, wäre das ein weiteres Indiz für die Bürgerschaft, das Vertrauen in die verantwortliche Politik zu erschüttern. Diese Haltung vertritt Oliver Platt, Fraktionsvorsitzender des Bürgerforum (Büfo), in einem Offenen Brief an den Bundestagsabgeordneten Dr. Hermann-Josef Tebroke (CDU). Platt fordert Tebroke zur Unterstützung auf, damit die Krankenhäuser und nicht zuletzt das Wermekskirchener, mit mehr finanziellen Mitteln ausgestattet werden.