Tag der offenen Stalltür in Dhünn

+ © Janicki Dietrich Pferde stehen am Sonntag beim Tag der offenen Stalltür des Reit- und Fahrvereins Dhünn im Mittelpunkt. © Janicki Dietrich

Der Reit- und Fahrverein lädt für Sonntag ein.

In die Erlebniswelt Pferd eintauchen, das können pferdebegeisterte und -interessierte Menschen am morgigen Sonntag, 6. Mai, beim Reit-und Fahrverein Dhünn in Neuenhaus. Unter dem bundesweiten Motto „Komm zum Pferd“ öffnet der Verein an diesem Tag seine Stalltüren für die Öffentlichkeit.

Eingeladen sind alle, die sich bisher noch nicht getraut haben, mit Pferd und Pony auf Tuchfühlung zu gehen. Alle, die einfach noch keine Gelegenheit hatten, sich diesen etwas größeren Tieren zu nähern. Und alle, die den Pferden schon ganz nah waren, sie aber in den vergangenen Jahren aus den Augen verloren haben.

Am Tag der offenen Stalltür präsentiert der Reitverein Dhünn von 11 bis 15 Uhr Pferde und Ponys von ihren schönsten Seiten. Es werden viele Voltigierkunststücke gezeigt, Dressuraufgaben geritten und eine Springquadrille gezeigt. Daneben können sich die Kinder schminken lassen, auf dem Reitertrödel einkaufen, eine Hofrallye machen und sich bei Würstchen und Kuchen stärken. Pferde, ganz gleich ob Sport- oder Freizeitpartner, sind echte Kumpel. Mit ihnen kann man Spaß haben, Sport treiben, die Landschaft erkunden oder einfach nur die Seele baumeln lassen, so Vereinssprecherin Claudia Wobedo.

Der Tag der offenen Stalltür bringt Pferde und Menschen zusammen. Der bundesweite Aktionstag für Pferd und Pferdesport ist initiiert von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und den LandesPferdesport-Verbänden. tei

www.rfv-dhuenn.de