Obi zeigt bei CSD in Köln Flagge

Der Baumarkt-Riese Obi setzt sich nach eignen Angaben „für Vielfalt und Chancengleichheit“ ein.

Wermelskirchen. Als „starkes Zeichen“ nach innen und außen hat demnach Geschäftsführer Sebastian Gundel die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Damit verpflichtet sich Obi, Vielfalt wertzuschätzen sowie ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Sebastian Gundel sagt dazu: „Orange ist die Unternehmensfarbe von Obi, doch im Herzen sind wir bunt.“ Wie Obi mitteilt, arbeitet bereits eine interne Diversity-Arbeitsgruppe an zahlreichen Themen rund um Vielfalt und Chancengleichheit in dem Unternehmen.

Ein wesentlicher Ansatzpunkt sei die Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen. Stefanie Möller, Senior Vice President People & Transformation bei Obi, stellt fest: Erstmals nehmen Obi-Mitarbeiter auch am Christopher Street Day (CSD) in Köln am Sonntag, 9. Juli, teil. -sng-