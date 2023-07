Obi wirbt mit Lena Oberdorf

Baumarkt-Riese setzt auf Frauenfußball.

Wermelskirchen. „Obi“ steht für den Baumarkt-Riesen mit Systemzentrale in Wermelskirchen, für Do-It-Yourself und für den Biber. Im Fußball stehen diese drei Buchstaben aber noch für etwas anderes: für Superlative wie „beste Nachwuchsspielerin der Welt“, „Deutsche Meisterin“ und „jüngste deutsche Spielerin bei einer Weltmeisterschaft“ – konkret für Lena Oberdorf, die seit ihrer Kindheit unter ihrem Spitznamen „Obi“ bekannt ist. Weil die Spitzenfußballerin des VfL Wolfsburg mehr als nur ihren Namen mit der Baumarkt-Marke teilt, wird Lena Oberdorf nun neue „Obi“-Markenbotschafterin.

„Das Engagement kurz vor der Frauenfußball-Weltmeisterschaft bedeutet für uns gleichzeitig den Neustart eines loyalen, ganzheitlichen und langfristigen Bekenntnisses für den Breiten- und Spitzensport in Deutschland“, teilt „Obi“ im Rahmen der Präsentation von Lena Oberdorf als Markenbotschafterin mit.

Von der TSG Sprockhövelzum VfL Wolfsburg

Lena Oberdorf, gebürtig aus Gevelsberg, hat einen ungewöhnlichen Werdegang hinter sich: Bis zu ihrem Engagement in der Frauen-Bundesliga spielte sie als einziges Mädchen in der Jungenmannschaft ihres Heimatvereins TSG Sprockhövel. Ihre Gründe: die Verbundenheit mit ihrer Heimat, den Menschen und die Robustheit des Spiels. „Hier habe ich gelernt, mich durchzusetzen und anzupacken“, sagt die 21-jährige Spielerin des Rekordmeisters VfL Wolfsburg, die trotz ihrer jungen Jahre bereits 76 Spiele im Nationaltrikot bestritten hat. „Mit ihrer dynamischen, intensiven Spielweise und ihrem ausgeprägten Gestaltungswillen ist Lena Oberdorf die perfekte Partnerin für ‚Obi’. Ihre Entschlossenheit, jeden Zweikampf anzunehmen, und ihr Wille, unbeirrt ihren eigenen Weg zu gehen, beeindrucken mich“, sagt Christian von Hegel, Senior Vice President „Brand & Communication“ bei „Obi“. „Lenas sympathische Persönlichkeit macht sie zu einem großen Vorbild für Menschen jeden Alters. Wir freuen uns und sind dankbar, dass wir diese außergewöhnliche Spitzensportlerin als neue Markenbotschafterin gewinnen konnten, um gemeinsam mit ihr für eine aktive Lebensgestaltung zu werben – im Sport und im eigenen Zuhause.“ Lena Oberdorf ergänzt: „Dinge selbst bauen, das habe ich als Kind schon geliebt – und das mache ich auch heute noch wirklich gerne. Die typischen Baumarkt-Besuche am Wochenende mit der Familie waren dafür sicher ein guter Antrieb.“

Sport sei Teil der DNA von „Obi“ und Teil der „Obi“-Historie, stellt Christian von Hegel fest: „Menschen zusammenzubringen und aus unseren Werten heraus zu befähigen, das ist Teil unserer Zukunft.“

Es war ‚Obi“-Mitgründer Manfred Maus, der die Plattform für diese Überzeugung schuf, als er bereits 1975 sagte: ‚Sport fasziniert uns’.“ So setzte der Baumarkt-Riese aus Wermelskirchen bereits 1979 auf Bandenwerbung im TV und erweiterte das Sponsoring-Engagement von Fußball auch auf Handball und Turnen. -sng-