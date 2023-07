Obi freut sich über Preise für Marketingprojekte

Baumarkt-Riese mit Systemzentrale in Wermelskirchen.

Wermelskirchen. Eine Goldauszeichnung und zwei Winner-Prämierungen: Der Baumarkt-Riese Obi, mit Systemzentrale in Wermelskirchen, wurde beim German Brand Award gleich mehrfach ausgezeichnet. Für gleich zwei Kampagnen durfte sich Obi gemeinsam mit der Agentur „Zum goldenen Hirschen“ über den German Brand Award freuen. Eine weitere Auszeichnung erhielt außerdem die von der Design-Agentur Framework umgesetzte Erlebniswerkstatt, die „Obi-MachBar“.

Für die Kampagne „We all speak DIY“ gab es in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Branded CSR – Social Media“ die Gold-Auszeichnung. 2022 hatte Obi ausgewählte Video-Tutorials für kreative DIY (Do it yourself)-Projekte in acht verschiedene Sprachen übersetzt, um Barrieren abzubauen und zu zeigen: DIY kennt keine Grenzen.

Für das Obi Branded Entertainmentformat „Projekt Wunschgarten Promi Spezial“ gab es die Winner-Auszeichnung in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Storytelling & Content Marketing“. Beim von „Zum goldenen Hirschen“ und „i&u“ umgesetzten Youtube-Format wird der Promi zum Praktikant. Unter Anleitung von Gartendesigner Davit Arican setzte Star-Gast Knossi sein eigenes DIY-Gartenprojekt um. Außerdem beim German Brand Award prämiert: die „Obi-MachBar“. Die Erlebniswerkstatt in der Kölner Innenstadt, die Obi gemeinsam mit der Kölner Design-Agentur Framework umsetzt, wurde als Winner in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Fairs & Exhibitions“ ausgezeichnet. Christian von Hegel, Senior Vice President Brand & Communication bei Obi, kommentierte die Auszeichnungen: „Wir sind sehr stolz darauf, in drei so unterschiedlichen Disziplinen den German Brand Award erhalten zu haben. Es war uns wichtig, einen wirklichen Mehrwert zu liefern. Aus unserem Unternehmenswert ‚Gemeinschaft‘ heraus haben wir uns mit der gesellschaftlichen Herausforderung beschäftigt, wie wir Menschen ohne deutsche Sprachkenntnisse ebenso befähigen können, ihre DIY-Projekte umzusetzen.“

Jost Köllner, Geschäftsführer von „Zum goldenen Hirschen“, fügte hinzu: „Die Arbeiten zeigen deutlich, dass wir mit Obi im Bereich der Kommunikation immer wieder überraschende, innovative Wege gehen können. Durch die enge Zusammenarbeit können wir innovative und wirkungsvolle Maßnahmen umsetzen, die die Menschen inspirieren und befähigen, ihr Zuhause nach ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen zu verschönern.” sng