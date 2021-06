Noch nicht alle Kinder haben einen Kita-Platz

Kindergarten

Weitere Betreuungsmöglichkeiten sollen Lage in den Kitas entspannen.

Wermelskirchen. Keine Frage wird unter jungen Müttern so oft gestellt, wie diese: „Habt ihr schon einen Kindergartenplatz?“ Diese Frage spaltet. Die einen bejahen sie mit Selbstverständlichkeit, die anderen hängen auch Anfang Juni noch in der Warteschleife. Sie wissen nicht, ob ihr Kind im August in den Kindergarten gehen wird oder nicht.

Wie viele Eltern am Ende der Platzvergabe tatsächlich leer ausgehen werden, kann das Wermelskirchener Jugendamt noch nicht beziffern. Gleich mehrere Bauprojekte laufen noch, die die Zahl der Kinder ohne Betreuungsplatz möglichst gering halten sollen.

So entstehen an der städtischen Kita Am Ecker durch einen Anbau 30 zusätzliche Plätze, und die Kita Grunewald wird um eine dritte Gruppe erweitert. „Diese Bauarbeiten werden sicher bis August fertig“, sagt Barbara Frank vom Jugendamt.

Noch unklar ist, zu welchem Datum die neue Kindertagesstätte des Trägers Kita-Concept an der Hilfringhauser Straße seinen Betrieb aufnehmen kann. Die Stadtverwaltung kalkuliert eine Fertigstellung im Herbst ein.

„Es sind noch nicht alle Eltern versorgt. Aber die Situation wird sich mit der Fertigstellung der Kita an der Hilfringhauser Straße deutlich entspannen“, berichtet Barbara Frank. Im neuen Gebäude sollen künftig 65 Jungen und Mädchen spielen, lernen und toben können. Jüngst ging ein Schreiben an die Eltern heraus, die noch keine feste Zusage haben, um auf das bald geschaffene Angebot aufmerksam zu machen.

Ebenso kam kurzfristig die Elterninitiative Stöppken an der Telegrafenstraße hinzu, die ebenfalls neue Betreuungsplätze geschaffen hat. Beides bringt das aktuelle Anmeldeprozedere, das über das Kita-Anmeldeportal Little Bird vereinfacht werden sollte, etwas durcheinander.

So rechnet das Jugendamt mit zahlreichen Doppelanmeldungen, die in der Statistik bereinigt werden müssen. Ebenso geht Barbara Frank davon aus, dass einige Eltern, die eigentlich schon eine Platzzusage für eine Kita im Stadtgebiet hatten, sich nun kurzfristig für eines der neuen Angebote umentscheiden.

Bis spätestens sechs Wochen vor dem Start des neuen Kindergartenjahres sollen alle Eltern, die ihren Sprössling im August betreut wissen wollen, eine definitive Zu- oder Absage erhalten. Bis dahin sollen Angebot und Nachfrage wieder einigermaßen in die Balance gefunden haben.

In der Kita Am Ecker in Pohlhausen und Grunewald sind Plätze frei, ebenso würde die Elterninitiative Stöppken Kinder aufnehmen. Auch hier, im obersten Stockwerk der Telegrafen-Passage, soll der Betrieb im August starten.

„Das wird klappen, wenn die Infektionszahlen nicht wieder explodieren“, sagt Simona Runkel, zweite Vorsitzende der Elterninitiative. Der Elterninitiative seien in der Gründungszeit viele Widrigkeiten begegnet, gerade die Corona-Krise hat die engagierten Eltern verunsichert. Unter welchen Bedingungen die Kinderbetreuung starten soll, ist noch nicht klar. Das soll mit den drei Erziehern, die künftig an der Telegrafenstraße arbeiten sollen, nun zeitnah besprochen werden.

Klar ist schon jetzt, dass die Eingewöhnung nicht wie sonst üblich ablaufen kann. „Wir werden im Juli bereits mit der Eingewöhnung anfangen. Es werden für alle erschwerte Bedingungen“, sagt Simona Runkel. Das bestätigt auch Barbara Frank vom Jugendamt. „Eine Bezugsperson wird das Kind bei der Eingewöhnung begleiten können. Sie wird aber Masken tragen und Abstand zum Personal halten müssen.“ Das Jugendamt wartet derweil noch auf konkrete Handlungsempfehlungen vom Land. „Wir streben eine Begleitung durch die Eltern an“, sagt Barbara Frank. „Aber wir müssen schauen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.“

Die neu gegründete Elterninitiative Stöppken hat zum 1. August noch Betreuungsplätze zu vergeben. Simona Runkel empfiehlt, über Little Bird oder Facebook Kontakt aufzunehmen. Derweil werden die Spielräume bereits eingerichtet. Die Initiative hat von der evangelischen Kita Wiehlstraße ausrangierte Möbel erstanden. Nach und nach soll die Einrichtung den Bedürfnissen der Kinder angepasst werden und mit ihnen wachsen.

Standpunkt: Betreuung ist notwendig

Die Corona-Krise hat der Gesellschaft viele wichtige Erkenntnisse gebracht. Eine davon lautet: Eine qualifizierte Kinderbetreuung ist absolut notwendig - oder um das derzeit geflügelte Wort zu verwenden: Sie ist systemrelevant. Keine Mutter und kein Vater, seien sie noch so motiviert, können das leisten, was die Erzieher jeden Tag schaffen. Sie helfen den Kindern spielerisch dabei, sich weiterzuentwickeln, eigene Stärken zu entdecken und einen Platz im sozialen Miteinander zu finden.

Wer parallel arbeiten und sich nebenbei um den Haushalt kümmern muss, stößt schnell an seine Grenzen. So schön sich Home Office anfangs anhört: Es ist keine Dauerlösung und für keinen Beteiligten zielführend - weder für die Kinder, die sich zuhause langweilen, noch für die Frauen, die aufgrund der Situation in die Rolle der Hausfrau gedrängt werden. Familie und Beruf müssen sich wieder vereinbaren lassen. Das geht nur mit einem guten Betreuungsangebot, bei dem keine Familie leer ausgeht.