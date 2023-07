Noch gibt es die Abnehmspritze nicht vor Ort

Wermelskirchener Apotheker berichten von großer Nachfrage.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Seit vergangener Woche ist die Abnehmspritze Wegovy auch in Deutschland erhältlich. Das melden pharmazeutische Fachzeitschriften. „Wir können das Mittel aber noch nicht im Großhandel bestellen“, sagt Ulla Buhlmann von der „Bergischen Apotheke“. Und auch Zafer Arslan von der „Apotheke an der Post“ informiert: „Das Medikament wird voraussichtlich nächste Woche vom Großhandel geliefert.“ Und dann ergänzt er: Es gebe auch bereits Vorbestellungen in seiner Apotheke für die Abnehmspritze. Das Thema sei sehr früh in seiner Apotheke angekommen. „Wir hatten viele Nachfragen und entsprechende Aufklärungsgespräche“, berichtet er. Viele Kunden hätten sich den Unterschied zwischen Ozempic und Trulicity, die für Diabetiker hergestellt werden, und der neuen Abnehmspritze Wegovy erklären lassen.

Hinter dem neuen Medikament steckt eine lange Geschichte, die in sozialen Medien ihren Anfang nahm, und dramatische Entwicklungen, unter denen inzwischen Diabetiker leiden. Anfang des Jahres entstand in den sozialen Medien in Deutschland ein neuer Trend: Tik-Tok-Stars berichteten aufgeregt von dem Mittel Ozempic, mit dem sie in kurzer Zeit viel Gewicht verloren hätten. Mehr als 400 Millionen Aufrufe verzeichnete die Social-Media-Plattform Mitte Januar für Videos mit dem Hashtag „Ozempic“.

Nebenwirkung wird als Hauptwirkung genutzt

Aber: Das Medikament ist zugelassen für die Therapie von Patienten mit Typ-2-Diabetes. „Wer abnehmen möchte, nutzt die Nebenwirkung als Hauptwirkung“, erklärt Ulla Buhlmann. Die bundesweit deutlich erhöhte Nachfrage führe nun zu einer Knappheit des Medikaments. „Allerdings können wir hier in unserer Apotheke in Wermelskirchen keine erhöhte Nachfrage feststellen“, sagt Ulla Buhlmann.

Der Mangel allerdings kommt auch in Wermelskirchen an. „Es gab zeitweise einen sehr großen Hype um Ozempic, so dass es kurzfristig zu Engpässen kam“, berichtet auch Zafer Arslan. Inzwischen sei die Lage wieder etwas besser. Er gehe aber davon aus, dass es bis Ende des Jahres immer mal wieder Engpässe gebe. „Wir bitten Diabetes-Patienten deswegen, ihre Rezepte frühzeitig einzureichen“, sagt Ulla Buhlmann. Dann macht sich das Team auf die Suche nach dem wertvollen Medikament. „Da müssen wir inzwischen richtig Klimmzüge machen“, sagt die Apothekerin. Bisher sei es innerhalb von spätestens drei Wochen immer lieferbar gewesen.

Grundsätzlich dürfen Ärzte das Medikament per Privatrezept auch Adipositas-Patienten verschreiben. Wegen der bedrohlichen Knappheit seien aber inzwischen die Vorgaben angezogen worden, berichtet Ulla Buhlmann. Bringt ein Kunde ein Privatrezept für Ozempic in die Apotheke, auf dem nicht der Hinweis auf eine Diabetes-Indikation vermerkt ist, muss die Apotheke Rücksprache mit dem Arzt halten. Das Mittel wird inzwischen nur noch an Diabetes-Patienten ausgegeben. „Es wurde also ein Riegel vorgeschoben“, sagt Ulla Buhlmann. Und das aus gutem Grund: Engpässe könnten ein Riesenproblem für Diabetiker bedeuten, erinnert Arslan. „Ich glaube aber, dass die Wermelskirchener Ärzte sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema umgehen“, ergänzt Ulla Buhlmann.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat reagiert und den Wirkstoff Semaglutid unter dem Handelsnamen Wegovy auch für die Behandlung von starkem Übergewicht zugelassen. In einer veränderten Dosis. Die Abnehmspritze darf bei einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30 verordnet werden, oder bei Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck. Die Abnehmspritze ist theoretisch seit vergangener Woche in Deutschland erhältlich. Laut Buhlmann müsse der Verteilmechanismus aber erst anlaufen. „Ich weiß allerdings nicht, ob Wegovy die Situation entspannt“, sagt Ulla Buhlmann mit einem Blick auf die Preise. Etwa 171 Euro werden für eine Spritze Wegovy fällig. Und die Krankenkassen zahlen nicht.

Standpunkt von Nadja Lehmann: Lieber sorgsam

Wer von uns meint eigentlich nicht, er sei zu dick? Eben. Auch die Schreiberin dieser Zeilen kennt das Gefühl. Social Media und einschlägige Magazine vermitteln ja auch ständig, wie man und frau auszusehen haben. Nämlich makellos. Ein Druck, der gerade für Mädchen und junge Frauen heutzutage gnadenlos ist.

Kein Wunder also, dass das Abnehmen mit der Spritze wie ein Rettungsanker erscheint: schnell, zügig, ohne Abnehmstress. Aber: Es ist teuer, es hat Nebenwirkungen, und das Original-Medikament Ozempic, das unter den Promis reüssierte, ist eines für Diabetiker. Die müssen sich jetzt frühzeitig in die Apotheke bemühen, um das für sie überlebenswichtige Medikament zu bekommen.

Und für den Rest? Ist es keinesfalls überlebenswichtig. Und dass Abnehmen langsam und vorsichtig geschehen muss, weiß der gesunde Menschenverstand. Der Körper ist ein kostbares Instrument. So sollte man auch mit ihm umgehen.