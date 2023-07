Noch drei Termine im Dezember frei

Trauungen bei Kerzenlicht

Wermelskirchen. Im vergangenen Jahr fand die Premiere im Standesamt statt: Zum ersten Mal wurden Trauungen bei Kerzenlicht angeboten. „Das ist so gut angekommen, dass wir in diesem Jahr wieder die besonderen Trauungen in den frühen Abendstunden arrangieren“, kündigt Standesbeamtin Katharina Witt an.

Ab sofort können sich Brautpaare dafür anmelden. Die Kerzenlicht-Trauungen finden am Freitag, 15. Dezember, in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr statt. Drei Termine in der Dämmerung, damit der Kerzenschein auch richtig zur Geltung kommt, sind noch frei. „Wenn wir viele Anfragen bekommen, können wir auch noch einen weiteren Tag dazu nehmen“, verspricht Katharina Witt, die mit ihren Kollegen die Idee im vergangenen Jahr ins Rollen gebracht hatte.

„Wir hatten schon länger mit dem Gedanken gespielt, diese besonderen Trauungen anzubieten“, berichtet sie. „Und die Paare, die das Angebot genutzt haben, waren alle begeistert von der besonderen Atmosphäre im Trauzimmer in den Bürgerhäusern.“

Für das noch stimmungsvollere Ambiente bei den Trauungen betreiben die Standesbeamten um Katharina Witt einen größeren Aufwand als ohnehin schon. Weil es sich bei den Bürgerhäusern um historische Gebäude handelt, werden LED-Lichter, elektronische aber auch echte Kerzen genutzt, die in Laternen oder Gläsern verteilt das Trauzimmer in romantisch-schönes Licht tauchen.

Damit sich die Paare bei flackendem Licht das „Ja-Wort“ geben können, „sind wir bei den Kerzenlicht-Trauungen immer zu zweit im Einsatz, damit eine von uns einen Blick auf die Kerzen haben kann, während die Standesbeamtin die Traurede hält“, sagt Katharina Witt. sng

Wer das Angebot nutzen möchte, meldet sich im Standesamt der Stadt Wermelskirchen unter Tel. 02196-710340 oder per E-Mail an:

standesamt@wermelskirchen.de