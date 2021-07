Nina Tiekötter leitet KiJuPa

Neuwahl im Juni

Die achte Sitzung des fünften Kinder- und Jugendparlaments in Wermelskirchen war zugleich die letzte.

Das Kinder- und Jugendparlament tagte letztmalig.

Von Stephan Singer

Ihre achte Sitzung war zugleich die letzte des noch amtierenden Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) in Wermelskirchen. Die meisten der Jung-Parlamentarier des 2002 gegründeten Gremiums werden bei der Neuwahl Ende Juni nicht mehr kandidieren. Der Grund: Auf sie warten schulische sowie berufliche Verpflichtungen, und fast alle haben das Höchstalter von 18 Jahren erreicht. Die jungen Erwachsenen beenden die Zeit ihrer ersten politischen Erfahrungen allerdings eher mit einem lachenden als mit einem weinenden Auge.

Das machte auf der Sitzung zum Beispiel Christoph Behr deutlich. Er gehörte seit zehn Jahren dem KiJuPa an. „Es bringt einen persönlich weiter, wenn man soziales Engagement leistet. Bei dieser Arbeit wird soziale Kompetenz entwickelt“, sagte er. In dieser Hinsicht betonten die KiJuPa-Mitglieder besonders die regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, die über Altersgrenzen hinweg sehr bereichernd gewesen sei. KiJuPa-Sprecherin Jana Schneider, die auch aus Altersgründen nicht mehr für das neue Parlament kandidieren wird, blickt zufrieden auf die vergangenen Jahre zurück. „Uns wurde immer zugehört, zum Beispiel im Jugendhilfeausschuss.“

Bürgermeister Rainer Bleek nutzte die Verabschiedung der Nachwuchspolitiker für einen Appell: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft Leute, die sich über ihre eigenen Interessen hinaus für die Gemeinschaft einsetzen. “

Abschied vom KiJuPa nahm auch Birgit Ludwig-Schieffers, die als Verantwortliche im Jugendamt das Gremium ins Leben gerufen hatte. Katja Töbelmann hat für die Stadtverwaltung das KiJuPa in den vergangenen Jahren begleitet. Diese Rolle übergibt sie nun an die 26-jährige Nina Tiekötter, die seit dem 1. Mai im Rathaus unter anderem in der Jugendpflege und Jugendgerichtshilfe tätig ist. „Ich bleibe dem KiJuPa jedoch als leitende Stadtjugendpflegerin erhalten“, sagte Töbelmann.

Das neue KiJuPa wird in der Zeit vom 26. bis 30. Juni an den Schulen gewählt. Wer mitmachen will, kann seine Kandidatur bis zum 29. Mai anmelden.

www.wermelskirchen.de/kijupa