Nikolaus füllt viele Stiefel mit Süßem

Weihnachtsmarkt

+ © Michael Schütz Der große Moment: Die mit der Kutsche herbeigekommenen Engelchen sehen sich auf der Bühne der Menschenmenge gegenüber. © Michael Schütz

Wermelskirchener Weihnachtsmarkt erfreute sich am Wochenende großer Beliebtheit bei allen.

Von Valeria Schulte-Niermann

Am Freitag öffnete der Wermelskirchener Weihnachtsmarkt „Bergische Weihnacht“ seine Türen. Das komplette Wochenende gab es hier allerhand zu entdecken. Tagsüber konnten Weihnachtsgeschenke gekauft werden, wie beispielsweise von der Familie Weichbrodt, die Wollkränze, selbst gestaltete Grußkarten, Kalender, Schilder mit Schieferplatten und „Ray’s Fliegen“ sowie diverse Holzartikel anbietet. Oder auch zum Beispiel Untersetzer, Sterne oder Kerzenhalter.

+ Traditionell dabei: Musiker der evangelischen Posaunenchöre. © Michael Schütz

Am Abend erfreuten diverse Bands und Chöre mit Musik. So heizten den Besuchern am Freitag „RoXXBusters accoustixx“ und am Samstag „Oh Rooster“ ein, wenn es nicht gerade zu heftig regnete. Am Sonntag konnten die Menschen dank verkaufsoffener Geschäfte den ganzen Tag in der Stadt einkaufen. Außerdem war der Nikolaus zu seinem traditionellen Umzug und Auftritt in der Stadt, und der Posaunenchor Tente spielte sein Adventskonzert.

Wie in jedem Jahr, ritten am Samstag der Nikolaus und Knecht Ruprecht beziehungsweise „Hans Muff“ auf ihren Pferden vom Schwanenplatz zum Markt unter dem Weihnachtsbaum. Gefolgt von einer weißen Kutsche voller weißer Engelskinder und einer schwarzen Kutsche voller eher weniger schwarzer Posaunenchoristen der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen.

Vorrangig viele Eltern mit ihren Kindern folgten dem Nikolauszug. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr konnten sich die Zuschauer diesmal wieder über besagte Pferde und Kutschen freuen. Diese hatten im vergangenen Jahr aufgrund des vielen Schnees nicht mit dabei sein können. Das ist wohl ein Vorteil dieses momentan eher warmen Winters. Angst vor Frieren war also kein Grund, nicht zum größten natürlichen Weihnachtsbaum Deutschlands zu kommen.

+ Hatte Glück mit der in dem Moment trockenen Witterung: der Nikolauszug, der vom Schwanenplatz über die Eich hier in die Kölner Straße zog. © Michael Schütz

+ Standpunkt von Thomas Wintgen © WGA

Als der Zug mitsamt seiner Mitläufer dort ankam, spielte der evangelische Posaunenchor Tente zur Begrüßung. Der Nikolaus hieß „müde“ alle Weihnachtsmarktgäste „willkommen“, da er bis in die Nacht hinein die vielen Nikolausstiefel mit Süßigkeiten befüllt hatte. Die anwesenden Kinder holten sich ihren Teil ab, während die Posaunenchöre einsander musikalisch abwechselten. Mit rotem und weißem Glühwein konnte das Gemüt nach dem Motto des Weinguts Knipp erwärmt werden: „Sport gibt dir das Gefühl, besser auszusehen – unser Glühwein übrigens auch“. Die Geschmacksknospen wurden neben den (anti)alkoholischen Flüssigkeiten auch mit leckerem Essen umsorgt.

Bürgerzentrum: Palette und Eisenbahnfreunde

AUCH AM 3. ADVENT ABSCHIED Die Ausstellung der Eisenbahnfreunde war für dieses Jahr die Letzte. Informationen zu weiteren 2019 gibt es unter www.bef.berg.net. Ein Besuch lohnt sich – die Modellbauer freuen sich über Gäste. WIEDERSEHEN Die „Bergische Weihnacht“ findet noch am Wochenende 3. Advent statt – auch wieder mit kulinarischer und musikalischer Unterstützung: Freitag ab 17, Samstag ab 14 und Sonntag ab 12 Uhr.

So gab es Lebkuchen, Bratwurst, Pommes, Spießbraten, Burger, Reibekuchen, Wildwurst, Ziegenfrischkäse und und und. Ein paar Straßen weiter im Bürgerzentrum fand im Foyer die Ausstellung der „Palette“ statt, auf der allerhand selbst gemachte Artikel gekauft werden konnten. Eine Etage höher, im großen Saal, stellten die Bergischen Eisenbahnfreunde Wipperfürth einen Teil der H0-Eisenbahn inklusive detailverliebter Landschaften aus. Die Züge fahren mit Gleich- oder Wechselstrom. Das ist zwar komplizierter, hat sich aber im Verein so eingebürgert und wird nicht mehr geändert. Das nächste Projekt ist ein neuer Bahnhof, der so wirklichkeitsgetreu wie die bisherigen Strecken gebaut werden soll – Kurven und Weichen für S-Bahnen, ICEs und Dampflokomotiven – wie in echt. Das ist vom Vorbild inspiriert – mit Störungen und Verspätungen. . .