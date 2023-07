Nicht vom Beckenrand springen!

Martin Stoiber arbeitet in verschiedenen Freibädern deutschlandweit. Er hat eine Agentur gegründet, die die Männer und Frauen am Beckenrand vermittelt – es herrscht Personalmangel.

Martin Stoiber ist Meister für Bäderbetriebe – In Dabringhausen hat er „op Kölsch“ alles im Griff.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Martin Stoiber schiebt sich seine Sonnenbrille ein Stück höher auf die Nase. Dann blickt er entspannt über die Wasserfläche im Freibad, grüßt eine Schwimmerin, die gerade ihre Bahnen zieht und nimmt kurz die Jugendlichen in den Blick, die auf der Krake spielen. „Ich war früher selber so einer“, sagt er dann und grinst, „ich war jeden Tag mit meinen Kumpels im Freibad.“ Und genau dort, im Freibad nahe seiner Heimatstadt Heimersheim, schmiedete er auch einen Plan. Sonne, Pommesgeruch, kühles Wasser und Urlaubsstimmung: Hier würde er gerne eines Tages arbeiten. „Heute weiß ich natürlich, dass viel mehr dazu gehört als Beckenrand und Trillerpfeife“, sagt er – und sein rheinischer Dialekt klingt fröhlich mit.

In diesem Jahr steht Martin Stoiber am Beckenrand im Freibad in Dabringhausen – und bietet den Ehrenamtlichen und Rettungsschwimmern als Badleiter damit eine wichtige Rückendeckung für den Betrieb des Freibads. Denn inzwischen ist Martin Stoiber Meister für Bäderbetriebe und damit sowohl Fachmann für die Bädertechnik als auch für die Sicherheit der Badegäste. Er ist als Freiberufler unterwegs, reist von Bad zu Bad.

Der 25-Jährige ist ein vielgefragter Mann, denn Fachkräfte sind in den Bädern bekanntermaßen Mangelware. Martin Stoiber sucht sich seine Einsatzorte selber aus. „Ich hatte noch nie etwas von Dabringhausen gehört“, erzählt er und grinst wieder. Aber als die Anfrage aus dem Waldbad an der Linnefe kam, da schaute sich der 25-Jährige auf der Internetseite um, stattete dem Bad einen Besuch ab und sagte zu. „Dieses Bad ist wirklich ein Phänomen“, sagt der Meister für Bäderbetriebe, der in seinem Leben schon viele Bäder gesehen hat.

„Das ist hier eine Insel der Glückseligkeit“, sagt er dann und lässt wieder seinen Blick über das Wasser schweifen. Unruhen, Platzverweise, Hausverbot: Das gebe es in Dabringhausen nicht. „Die Menschen sind hier so nett“, sagt er, „es ist fast familiär.“ Und auch das ehrenamtliche System, das hinter dem Bad steckt, gefällt ihm. Das begegne ihm immer mal wieder bei seinen Reisen. Aber in dieser Konsequenz sei es doch selten. „Hier gibt es keinen, der auf Chef macht. Es ist immer eine Begegnung auf Augenhöhe“, sagt er.

Obwohl: „Leider verbringen wir ja weniger Zeit am Beckenrand, als wir uns vielleicht wünschen“, sagt er. Denn als Fachmann für die Technik ist er oft hinter den Kulissen im Einsatz – während die Rettungsschwimmer das Wasser im Blick haben.

Drei Jahre dauerte seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Anschließend arbeitete er fünf Jahre im Freibad der Stadt Euskirchen. „Das ist ein Saisongeschäft“, sagt er, „im Winter feiert man die Überstunden aus dem Sommer ab.“

Nach dem Hochwasser gab es seinen Job am Beckenrand nicht mehr. Er machte seinen Meister, und die Stadt gab ihm einen Bürojob. Er wechselte die Perspektive. „Aber das war nicht meine Welt“, sagt er. Also begann er – anfangs als Kleinunternehmer und nebenbei – in anderen Bädern zu jobben. „Die Nachfrage war so groß, dass ich schließlich kündigte und mich selbstständig machte“, erzählt Stoiber. Und weil er längst nicht allen Kundenanfragen gerecht werden könnte, gründete er die Agentur „Badebutz“ – frei nach der kölschen Badehose. Jetzt vermittelt er auch Rettungsschwimmer und Kollegen an andere Bäder.

Nach den sechs Wochen in Dabringhausen fährt Martin Stoiber ins nächste Freibad – sein Ziel verrät er noch nicht. „Ich nehme Aufträge in einem Radius von etwa 150 Kilometer an“, sagt der „kölsche Jung“. Abends fährt er nach Hause, morgens ist er der Erste im Bad. Er genießt die Zeit im Freibad. „Auch wenn ich meinen Platz im Wasser gegen die Rolle am Beckenrand eingetauscht habe: Das bleibt mein Traumjob“, sagt er und richtet sich seinen Sonnenhut vom 1. FC Köln. Und wenn er doch mal schimpfen muss: Dann klingt er kölsch – und das tut fast jeder Situation gut.