Neuer Tarif reißt Millionenloch

Die Einigung im öffentlichen Dienst kostet die Stadt allein in 2023 1,15 Millionen Euro mehr.

Von Stephan Singer

Auf die Politik wird die heikle Frage zukommen, woher das Geld kommen soll. Der unbeliebte Weg von Steuererhöhungen scheint für die Zukunft unausweichlich. Denn: Die Einigung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes, der zu einer breit angelegten Warnstreikwelle in den Großstädten geführt hatte, sorgt für beträchtliche Mehrkosten, die ein Millionenloch in das Wermelskirchener Stadtsäckel reißen.

Mit spitzem Bleistift hat Jörg Scherz von der Kämmerei der Stadt nachgerechnet und erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Nach derzeitiger Kalkulation ergeben sich durch den Tarifabschluss im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2023 Steigerungen in Höhe von 1,15 Millionen Euro. Das sind rund 640 000 Euro mehr als ursprünglich eingeplant.“ Für das Jahr 2024 ergeben sich demnach Steigerungen in Höhe von 2,67 Millionen Euro, was etwa 1,6 Millionen Euro mehr als bislang vorgesehen sind. „Die bislang kalkulierte Planung erfolgte Ende 2021, das heißt vor Beginn der steigenden Inflation“, betont Jörg Scherz.

„Die lange Laufzeit ein erheblicher Kompromiss.“

Auf die Auswirkungen von unter anderem der Inflation hebt ebenso Michael Weidner, Personal-Sachgebietsleiter bei der Stadt Wermelskirchen ab: „Der im historischen Vergleich überdurchschnittliche Tarifabschluss ist nicht zuletzt den massiven Preissteigerungen der vergangenen Monate geschuldet, die auch für die kommunalen Beschäftigten mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden waren und sind.“ Von dem erzielten Kompromiss profitierten insbesondere die unteren und mittleren Einkommensgruppen, die spürbar entlastet würden. Trotz der Belastung für das Stadtsäckel schätzt Michael Weidner den Tarifeinigung als nicht generell negativ ein: „Auch wenn die vereinbarten Regelungen eine Herausforderung für die kommunalen Haushalte darstellen, ist die lange Laufzeit des Tarifabschlusses aus Sicht der Arbeitgeber zu begrüßen, da sie Planungssicherheit für die kommenden Jahre schafft.“ Das erzielte Ergebnis steigere die Attraktivität der städtischen Arbeitsplätze und unterstütze nachhaltig die Bemühungen der Stadtverwaltung, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und qualifiziertes Personal für die vielfältigen Aufgaben zu gewinnen und langfristig zu binden. Im Klartext: Bei besserer Bezahlung werden die Jobs bei der Stadtverwaltung attraktiver und somit wettbewerbsfähiger beispielsweise im Ringen um Mitarbeiter mit der freien Wirtschaft.

„Generell sind die mit der Tarifeinigung einhergehenden Gehaltssteigerungen ein wichtiges Signal der Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten im öffentlichen Dienst und führen hoffentlich dazu, dass dem Fachkräftemangel, der auch bei der Stadt Wermelskirchen deutlich spürbar ist, entgegengewirkt werden kann“, bewertet Stefan Rabe, stellvertretender Vorsitzender des Personalrats, die Einigung: „Als Personalrat und damit der Interessensvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wermelskirchen begrüßen wir grundsätzlich die Tarifeinigung, auch wenn die ursprünglich geforderte ‚Mindestens 500 Euro’-Gehaltserhöhung bei einem Großteil der Tarifbeschäftigten nicht erreicht wird. Allerdings ist die lange Laufzeit ein erheblicher Kompromiss.“ Der Personalrat freue sich ebenfalls darüber, dass die eigentlich für 2022 vorgesehene Inflationsausgleichsprämie, die viele Beschäftigte in der freien Wirtschaft bereits erhalten hätten, nun zumindest im Rahmen der Tariferhöhungen an die Tarifbeschäftigten ausgezahlt werde. „Davon profitieren die vielen Teilzeitkräfte leider nur anteilig“, kommentiert Stefan Rabe.

Wie Michael Weidner skizziert, profitieren rund 470 der insgesamt etwa 550 Mitarbeiter von dem neuen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Unter anderem Beamte fallen nicht darunter. Deren Besoldung orientiert sich jedoch in der Regel im Nachgang an den vereinbarten Gehaltserhöhungen für den öffentlichen Dienst.

Hintergrund

Einigung: Bund, Kommunen und Gewerkschaften einigten sich auf mehr Geld für die deutschlandweit 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst und orientierten sich dabei am vorangegangenen Schlichtungsverfahren. Die Einigung sieht unter anderem steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro in mehreren Stufen vor. 1240 Euro davon sollen bereits in diesem Juni fließen, weitere 220 Euro dann jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024.

Befragung: Zu der Tarifeinigung startet die Gewerkschaft Verdi am 4. Mai eine Mitgliederbefragung, um festzustellen, ob die Gewerkschaftsangehörigen mit der Einigung einverstanden sind. Am 15. Mai entscheidet die Verdi-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst dann final, ob sie der Einigung und einem entsprechenden Abschluss zustimmt.