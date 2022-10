Neuer Standort für EC-Automat in Burg gefunden

Bau wird in diesem Jahr nicht mehr abgeschlossen.

Wermelskirchen. Schon seit über einem Jahr müssen Sparkassen-Kunden in Burg, die Geld abheben wollen, in einen anderen Stadtteil – zumeist an die Krahenhöhe oder Wermelskirchen – ausweichen. Seitdem das verheerende Hochwasser vom Juli 2021 auch in der alten Selbstbedienungsfiliale der Stadt-Sparkasse Solingen in Unterburg schwere Schäden angerichtet und den dortigen EC-Automaten zerstört hat, ist das Finanzinstitut auf der Suche nach einem geeigneten neuen Standort.

Nun scheint zumindest schon einmal klar zu sein, dass der zukünftige Geldautomat wohl in unmittelbarer Nachbarschaft stehen dürfte. Das hat jetzt ein Sparkassen-Sprecher auf Anfrage bestätigt: „Auf dem Grundstück der alten Filiale könnte ein neuer kleiner Bau entstehen, in dem sich dann der zukünftige Automat befinden würde“. Die Planungen befinden sich momentan in einer frühen Phase, weswegen mit der Aufstellung eines neuen Geldautomaten in Unterburg im laufenden Jahr 2022 kaum mehr zu rechnen sei, betonte der Sparkassen-Sprecher.

Es gäbe noch viele offene Fragen, die es zunächst zu beantworten gelte, hieß es vonseiten der Stadt-Sparkasse, die in diesem Zusammenhang beispielsweise technische sowie baurechtliche Punkte nannte. Wozu unter anderem auch Aspekte des Denkmalschutzes gehören, die speziell in Unterburg beachtet werden müssen.

Dies weiß auch Bezirksbürgermeister Paul Westeppe (CDU), der sich schon seit geraumer Zeit für einen Ersatz bezüglich des alten EC-Automaten stark macht – und der die Nachricht von einer möglicherweise anstehenden Lösung des Problems jetzt dementsprechend positiv aufnahm. „Es ist wichtig, dass die Burger möglichst bald wieder im eigenen Stadtteil Geld abheben können“, sagte Westeppe.

Die Suche nach geeigneten Standorten für EC-Automaten gestaltet sich ständig schwieriger, sind doch viele Immobilienbesitzer nicht mehr bereit, ihre Häuser für Automaten zur Verfügung zu stellen. Denn tatsächlich fürchten inzwischen zahlreiche Hauseigentümer, dass die Banden, die sich nach Erkenntnissen der Ermittler oftmals aus Mitgliedern der marokkanischstämmigen Minderheit in den Niederlanden zusammensetzen, auch vor ihren Gebäuden nicht Halt machen würden. -or-