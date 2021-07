Neuer Loches-Platz: Politik diskutiert noch

City

+ © Stadt Wermelskirchen HBB, aus Hamburg (Architekt: RKW Architektur, Düsseldorf) haben bei der Verwaltung denkbar knapp die Nase vorn. © Stadt Wermelskirchen

Entscheidung soll kommenden Montag fallen.

Die politischen Fraktionen haben noch keine Entscheidung getroffen, welcher Investor den Zuschlag für die Neugestaltung des Loches-Platzes erhalten wird. Das teilte Bernhard Schulte, Vorsitzender des zuständigen Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, auf Anfrage mit. Vorige Woche hatten sich die Ratsfraktionen getroffen, um über die von der Stadtverwaltung erstellte Rangliste zu diskutieren.

Die Verwaltung hatte die verbliebenen vier Investoren-Entwürfe bewertet und daraus eine Rangliste erstellt. Die Politiker sollen in einer Sondersitzung am kommenden Montag, 22. Mai, die Verwaltung beauftragen, mit dem am besten bewerteten Investor in konkrete Verhandlungen einzutreten.

Die Verwaltung legt sich auf den Entwurf der Hanseatischen Betreuungsgesellschaft aus Hamburg fest – dieser wurde in der Matrix, in der die Entwürfe nach von der Politik festgelegten Kriterien – etwa Einzelhandel, Kirmes, Städtebau, Denkmalpflege sowie ruhender und fließender Verkehr – mit 59 Punkten am besten bewertet. Die übrigen Investoren (57, 56, 56 Punkte) liegen allerdings nur sehr knapp dahinter.

„Wir haben uns über die Rangliste der Verwaltung ausgetauscht, sind aber noch nicht zu einer abschließenden Entscheidung gekommen“, sagte Schulte. Es sei eine sachliche Diskussion gewesen, die allerdings noch nicht ins Detail gegangen sei, da einige Fraktionen noch Beratungsbedarf hatten. „Unser Ziel bleibt, in der Sondersitzung am 22. Mai einen einheitlichen Beschluss zu fassen. Wir wollen eine Entscheidung treffen, die möglichst alle Fraktionen mittragen“, betonte Schulte. Nach internen Beratungen in den einzelnen Fraktionen werde man sich in dieser Woche noch einmal zusammensetzen. ser