Neuer Fitnessparcours an der Trasse wird eingeweiht

TuS Wermelskirchen und die Gemeinde Hilgen-Neuenhaus laden gemeinsam ein.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Der TuS Wermelskirchen 07 und die evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus eröffnen am kommenden Sonntag, 11. September, in Neuenhaus an der Waffelpause der Kirche an der Balkantrasse einen Fitnessparcours für jedermann. „Leader Bergisches Wasserland“ bezuschusst den antragstellenden TuS mit 80 Prozent der Kosten, den Rest steuert der Verein bei.

Die Stadt Wermelskirchen hat bei der Gestaltung des Geländes fachlich beraten und die Tiefbauarbeiten übernommen. So ist aus der Kooperation der Kirchengemeinde, des TuS und der Stadt eine Attraktion für Wermelskirchen entstanden.

Der Parcours steht kostenfrei zur Verfügung

Alle Bürgerinnen und Bürger können zukünftig den Fitnessparcours kostenlos nutzen. Das ist für alle attraktiv, die zufällig auf der Trasse daran vorbeikommen, aber auch für einzelne Sportler und Vereine, die gezielt hingehen.

Der kommende Sonntag beginnt für alle Interessierten um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst an der Waffelpause. Ab 12 Uhr wird dann die Eröffnung mit Musik, Sport – der neue Fitnessparcours kann ausprobiert werden – und mit Waffeln sowie Heiß- und Kaltgetränken und mit Gegrilltem gefeiert. Dank des Förderprogramms „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“ kann alles kostenlos angeboten werden, teilen die Organisatoren mit.