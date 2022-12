Wermelskirchen. Einstimmig wählten die Ratsmitglieder am Montagabend in der Sitzung den Altenahrer Christian Pohl zum neuen Technischen Beigeordneten für Wermelskirchen. Pohl löst Thomas Marner ab, der am 16. Dezember seinen letzten Arbeitstag im Rathaus hat und als Beigeordneter nach Kerpen wechselt. -acs-