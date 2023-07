Neue Wege für Kunst und Kultur

Der neue Touchscreen in der Galerie am Markt: Michael Dangel findet, dass Kunst und Kultur stets neue Wege ausprobieren sollten.

Kunstverein, Katt und Haus Eifgen erhalten gemeinsam Landesförderung.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Gerade hat Michael Dangel den Computer runtergefahren. „Jetzt können wir unsere Plakate selbst gestalten“, sagt der Vorsitzende des Kunstvereins und deutet auf den riesigen Ausdruck auf dem Boden. Den ganzen Tag über hat er mit Ehrenamtlichen des Kunstvereins, der Katt und aus dem Haus Eifgen in Gestaltungsprogrammen am Computer getüftelt. Der gelernte Druckgrafiker hat sein Wissen weitergegeben, die nötige Software vorgestellt und zum Ausprobieren eingeladen. Und die Schulungsteilnehmer haben in der kleinen Galerie am Markt Pläne geschmiedet, wie sie künftig selbst Plakate, Flyer und Einladungen gestalten und auch ausdrucken können.

„Das Förderprogramm macht es möglich“, sagt Michael Dangel und meint den Topf der Kulturstiftung der Länder. Ein höherer fünfstelliger Betrag ist nach Wermelskirchen geflossen, weil Kunstverein, Kattwinkelsche Fabrik und Haus Eifgen hier eine Kooperation geschlossen haben. Inzwischen hat sich dieses Zweckbündnis in ein „richtig gutes Miteinander“ verwandelt, sagt Dangel.

Hierfür ist das Förderprogramm des Landes vorgesehen

Das Fördergeld aus einem Teilprogramm der Initiative „Neustart Kultur“ will vor allem die Digitalisierung in Kulturvereinen voranbringen. „Für uns bietet das unglaublich großes Potenzial“, sagt Dangel. Die drei Akteure haben einen Berater engagiert, der bei der digitalen Weiterentwicklung hilft – das sehen die Fördervorgaben so vor. Aber vor allem haben sie in Material investiert: Ab sofort stehen den drei Initiativen Tablets zur Verfügung, ein Drucker für großflächige Formate wurde angeschafft. „Und wir haben ihn auch schon nutzen können“, erzählt Dangel und deutet auf das jüngste Plakat des Kunstvereins. Gleich daneben liegt ein riesiger Ausdruck gesammelter Kunstwerke mit bergischen Motiven. „Das große Plakat haben wir zur Präsentation für das geplante Wandprojekt am Loches-Platz nutzen können“, erzählt Dangel.

Damit die meist Ehrenamtlichen die Inhalte selbst auf den Weg bringen können, wurden mit den Fördergeldern auch Computerprogramme finanziert. „Einen wesentlichen Teil des nötigen Eigenanteils, den wir gemeinsam beisteuern müssen, stemmen wir nun durch Eigenleistungen im Bereich von Schulungen und Fortbildungen“, erklärt Dangel. Außerdem haben in den vergangenen Wochen schon mehrere Angebote stattgefunden, die das Thema „Digitalisierung im Kulturbereich“ auch in die Breite tragen wollen.

Die digitale Kunst wolle das klassische Aquarell in keinem Fall ersetzen, sondern nur ergänzen. Und so seien mithilfe der Tablets neue Kunstwerke entstanden – die mit dem neuen Drucker gleich ausgedruckt werden konnten.

Auch die Besucher der Galerie am Markt können jetzt schon erleben, wie Digitalisierung zwischen Leinwänden greifbar wird: Neuerdings gibt es einen Touchscreen. Aktuell können Besucher auf dem Bildschirm ein Memory mit Motiven heimischer Künstler spielen. Künftig könnten auch ergänzende Informationen zu Ausstellungen hier hinterlegt werden. „Wir haben jetzt erstmals in einer Ausstellung mit QR-Codes gearbeitet“, erzählt Dangel und verweist auf die kleinen Aufkleber an der Wand. Das sei auch erst möglich gewesen, weil es nun WLAN in der Galerie gebe. Auch der neue Beamer ist bei Ausstellungen schon zum Einsatz gekommen.

Was ist noch mit den Neuanschaffungen möglich?

Vieles sei künftig noch möglich, ist sich Dangel sicher. Und dabei denkt er zum Beispiel an einen Workshop für die Kinderkunstgruppe der Katt. Er hat auch Pläne für das Konzept „Print over the world“ im Kopf, bei dem Künstler aus der ganzen Welt ihre digitalen Kunstwerke auf den Großformatdrucker nach Wermelskirchen schicken. „Wir wollen auf jeden Fall nicht stehenbleiben“, sagt Dangel und freut sich über die neuen Möglichkeiten. „Kunst und Kultur haben sich immer verändert. Wir müssen den Mut haben, Neues auch auszuprobieren.“

Lagerung

Noch werde ein guter Platz für die Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung gesucht, sagt Michael Dangel. Und ergänzt: „Ein Einbruch in die Galerie lohnt sich nicht.“ Dort würden weder Tablets noch Drucker oder Beamer gelagert. Stattdessen solle ein Platz gefunden werden, an dem das neue Material allen drei Akteuren ohne großen Aufwand zur Verfügung stehe.