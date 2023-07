Am Scheffenteich: Neue Spielgeräte werden aufgebaut

Es begann mit einer Initiative von Kindern in der Bürgersprechstunde von Bürgermeisterin Marion Lück.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Der Sandkasten wird zukünftig Landeplatz sein. Für die Kinder, die die neue Rutsche ausprobieren. Es wird eine neue Doppelschaukel aufgestellt. Und es wird Platz geschaffen für ein neues Kombigerät mit Rutsche. Mitarbeiter des Betriebshofs von Wermelskirchen sind derzeit dabei, den Spielplatz Am Scheffenteich in Dhünn herzurichten. Spielbeginn soll spätestens zu Anfang der Dhünnschen Kirmes sein.

Hintergrund für die Arbeiten waren Beschwerden einiger Kinder, die sich bereits 2021 extra in der Bürgersprechstunde bei Bürgermeisterin Marion Lück angemeldet hatten. Damals schilderten sie ihr, dass der Spielplatz nicht im besten Zustand ist. „Dafür ist die Bürgersprechstunde ja da, und ich finde es super, wenn sich auch Kinder und Jugendliche trauen, ihre Anliegen vorzubringen“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück, die nach einem Vor-Ort-Termin auf dem Spielplatz in Dhünn schnell erkannte: „Hier muss etwas geschehen.“

Weil der Stadt jedoch durch die vorläufige Haushaltsführung in diesem Jahr die finanziellen Mittel fehlten, tauschte Frank Jäger vom VVV Dhünn die maroden Bänke aus, während der Spielplatz Am Scheffenteich zumindest am grünen Tisch neu geplant wurde, um den Platz bestmöglich nutzen zu können.

„Wir versuchen stets alles, was in unseren Möglichkeiten ist, um Anregungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger und vor allem die der Kinder und Jugendlichen umzusetzen“, betont Marion Lück. „In Dhünn hat es sich länger hingezogen, als wir uns das gewünscht hätten, aber umso mehr freue ich mich, dass wir es jetzt schaffen, den Spielplatz pünktlich zum Beginn der Dhünnschen Kirmes umzugestalten.“

Insgesamt 30.000 Euro kostet die Stadt Wermelskirchen die Umgestaltung des Spielplatzes. Die Kosten können in einem überschaubaren Rahmen gehalten werden, „weil der Bauhof die kompletten Erd- und Montagearbeiten selbst übernimmt und wir deshalb auf den Einsatz von Fremdfirmen verzichten konnten“, erklärt Christian Pohl, Technischer Beigeordneter der Stadt.

Noch im Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, damit die Kinder in Dhünn noch im Sommer ein verbessertes Spieleangebot nutzen können. Das bestehende Klettergerüst und das große Wipp-Tier bleiben auf dem Spielplatz erhalten, zusätzlich bauen die Mitarbeitenden des Betriebshofs noch ein weiteres Wipp-Tier für die Kleinen und das Kombigerät mit Rutsche auf.

„Außerdem sind bereits auf dem gesamten Spielplatz zertifizierte Holzhackschnitzel als Fallschutzmaterial aufgebracht worden, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen“, erklärt der Technische Beigeordnete.

Damit auch Eltern und Großeltern noch mehr Freude am Besuch des Spielplatzes haben, werden nun auch noch die Bänke ersetzt und eine neue Tisch-Bank-Kombination aufgestellt, an der sich die älteren Generationen unterhalten können, während die Kleinen schaukeln, rutschen oder klettern. So soll aus dem Spielplatz Am Scheffenteich ein Ort geschaffen werden, an dem sich alle Generationen gerne aufhalten.

Die Lieferung und die Montage der Tisch-Bank-Kombination könnte sich ein wenig verzögern. Aber: „Noch vor der Dhünnschen Kirmes können wir den umgestalteten Spielplatz einweihen“, verspricht Christian Pohl.

Spielplätze in Wermelskirchen

Die Stadt Wermelskirchen hat auf ihrer Internet-Seite 109 Spielplätze, Freizeitstätten und Bolzplätze aufgelistet. Hier gibt es eine Karte, die alle Spielplätze zeigt und zwar mit Altersbegrenzungen und welcher Typ Spielplatz dort zu finden ist. Wenn man auf die Karte klickt, öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, das weitere Informationen über den jeweiligen Spielplatz freigibt. Und wenn man dort auf weitere Informationen klickt, gelangt man auf die Internet-Seite des Spielplatzes. Jeder Spielplatz hat eine eigene Seite mit Bildern und Infos.