Neue Rezepte für die Weihnachtsbäckerei

Advent

Premiere für die Plätzchenbörse in der Stadtbücherei – zum Probieren und Tauschen.

Von Theresa Demski

Regina Klippert nimmt ein helles, schmuckvolles Plätzchen aus der Schale. Kreise und Ornamente wurden in den hellen Teig gedrückt. „Es ist ein Keks zum Zoppen“, sagt die Wermelskirchnerin schmunzelnd. Und dann findet das Plätzchen mit dem klanghaften Namen „Springerle“ ganz kurz seinen Weg in den dampfenden Kaffee. Als Regina Klippert danach gut gelaunt zubeißt, strahlt sie. „Perfekt“, sagt die Wermelskirchnerin, „immer noch knusprig.“

Das Springerle wird es wohl in diesem Jahr in die Weihnachtsbäckerei von Regina Klippert schaffen. Dort werden bisher vor allem Spritzgebäck, Vanillekipferl und Makronen gebacken – weil die Kinder die Sorten so gerne mögen. „Aber ich wollte mich auch mal nach neuen Ideen umsehen“, sagt sie und ist deswegen am Samstagmorgen zur ersten Plätzchenbörse in die Stadtbücherei gekommen.

Zum Fachsimpeln kommen die Besucher auch in kleiner Runde

Die Idee ist so brillant wie einfach: Die Besucher bringen insgesamt 40 Plätzchen pro Sorte mit. Zehn davon landen auf Probiertellern, zu denen Kaffee und Tee serviert wird. Die anderen 30 werden jeweils in kleinen Portionen zum Tauschen in Tüten angeboten. Dazu gibt es die Rezepte. „Man backt ja doch meistens die Sorten, die man kennt“, sagt Sabrina Ollig vom Team der Stadtbücherei, „wir wollten den Besuchern die Gelegenheit geben, andere Sorten auszuprobieren und sich über das Backen auszutauschen.“

Die erste Auflage der Börse wird nicht so gut angenommen, wie sie es verdient hätte. Aber zum Fachsimpeln kommen die Besucher auch in kleiner Runde. Wie bleibt das Berliner Brot weich? Welche Aromen machen sich gut in Ausstechplätzchen? Und was sorgt bloß für die rote Farbe in den Schokokeksen? Vor allem auf Letzteres findet sich schnell eine Antwort: Es ist Rote Bete.

Und sie wird während der Plätzchenbackbörse ebenso zum Rezept-Hit wie die amerikanischen Plätzchen. „Mit Whiskey“, sagt eine Besucherin und beißt vorsichtig in den reichhaltigen Keks. Wieder beginnen Augen zu strahlen. Kakaoplätzchen und salzige Karamell-Kekse, schmucke Lebkuchendreiecke und Kokosmakronen: Am Samstagmorgen können sich Besucher einmal quer durch die köstliche Plätzchenbandbreite arbeiten.

Die Mitarbeiter der Stadtbücherei haben gebacken, die Gäste bringen Kostproben mit und wer mag, kann beim Kreativangebot auch gleich noch eine Keksschachtel basteln. „Es ist schön, wie viel Mühe sich das Team der Stadtbücherei hier gibt“, lobt Eva Wittenberg, „da kommt richtig Weihnachtsstimmung auf.“