Spinning-Gruppe: Neue Räder wurden jetzt angeschafft

Im Haus der Begegnung finden drei Mal in der Woche Spinning-Kurse statt.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Aus dem ersten Stock klingen flotte Rhythmen durch das Haus der Begegnung. Wer der Musik folgt, landet mitten im Spinning-Kurs. Gerade motiviert Frank Gutacker die Teilnehmer zu einem Endspurt. Als die Senioren schließlich von den Rädern steigen, ist ihnen die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben. „Jeder macht hier das, was er kann“, sagt Frank Gutacker, der sich vor fünf Jahren zum Trainer für den Spinning-Kursus hat ausbilden lassen. Die Räder lassen viele verschiedene Belastungsstufen zu. „Jeder kann hier mitmachen“, sagt auch Karin Porwitzki, die den Freitagskursus leitet. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Der Arzt muss vorher attestieren, dass das Herz der Teilnehmer die Belastung mitmacht. Das ist allerdings keine Frage des Alters. So sitzen in den Spinning-Kursen im Haus der Begegnung Menschen im Alter zwischen 65 und 87 Jahren auf den Rädern.

Gundula Schröder hatte das Indoor-Cycling einst ins Haus der Begegnung geholt. „Damals war das noch ein bisschen verrückt“, sagt Karin Porwitzki und lacht. Mit wenigen gebrauchten Rädern startete der erste Kurs. Neben Sprachen und Kartenspielen, gemeinsamen Reisen und gemütlichem Kuchenessen, stand plötzlich auch ein Spinning-Kurs im Programm für die Villa an der Schillerstraße. Das Interesse war groß. Karin Porwitzki saß hier zum ersten Mal im Sattel, genauso Inge Weiler. „Ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt wie beim Spinning“, erzählt Karin Porwitzki. Sie entdeckte den Sport für sich – genauso wie Inge Weiler und Frank Gutacker. Alle drei ließen sich schließlich zu Kursleitern ausbilden und laden einmal in der Woche als Ehrenamtliche zum Mitradeln ein.

Der Wunschzettel wurde anden Förderverein weitergegeben

Inzwischen gibt es drei Kurse im Haus. Bis vor kurzem trampelten die Senioren noch auf den alten Rädern, die damals Gundula Schröder gefunden hatte. „Aber der Wartungsbedarf war am Ende sehr hoch und damit auch die Kosten“, sagt Karin Porwitzki. Also schrieben die drei Kursleiter einen Wunschzettel an Sonja Raschkowski von der Hausleitung. Sie gab den Wunschzettel an den Förderverein weiter. Und damit landete er auf dem Schreibtisch des Vorsitzenden Werner Allendorf.

„Die Wünsche sind manchmal groß, die Mittel aber begrenzt“, sagt Allendorf. „Also suchen wir dann nach Unterstützung in der Stadt.“ Neun Räder wünschten sich die Kursleiter. „Und am Ende wurde es ein Gemeinschaftswerk“, sagt Sonja Raschkowski. Zwei Räder bezahlte der Förderverein, drei Räder wurden aus der Kasse der Spinning-Gruppen finanziert. Weitere vier Räder bezahlte die Bürgerstiftung der Stadtsparkasse. „Das Haus der Begegnung macht eine tolle Arbeit“, sagt Sparkassendirektor Hans-Jörg Schumacher. „Wir finden es toll, was hier auch mit Blick auf die Gemeinschaft geleistet wird.“ 2400 Euro sagte die Bürgerstiftung zu.

Inzwischen radeln die Kursteilnehmer auf den neuen Rädern. „Das motiviert uns sehr“, sagt Inge Weiler. Denn die neuen Modelle haben auch kleine Displays, in denen Puls, Strecke, Schnelligkeit und Kalorienverbrauch angezeigt werden. Die Kursteilnehmer tragen einen Gürtel, die Daten werden per Bluetooth an die Geräte geschickt. „Und viele von uns haben diese Zahlen nun genau im Blick und spornen sich selber an“, sagt Karin Porwitzki und schwärmt von den positiven Effekten des Ausdauersports.

Hintergrund

Bürgerstiftung Die nächste Kuratoriumssitzung der Bürgerstiftung findet im April statt. Anträge von gemeinnützigen Trägern seien noch sehr willkommen, sagt Hans-Jörg Schumacher. Infos:

sparkasse-wermelskirchen.de.

Termin Wer Interesse am Spinning-Kursus hat, kann sich im Haus der Begegnung melden – vor allem am Dienstag gibt es noch freie Räder.

Kontakt Anmeldungen sind beim Haus der Begegnung unter (0 21 96) 8 47 26.