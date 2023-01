Neue Perspektive auf die Stolpersteine

Der Wissenschaftsjournalist gibt Informationen zu Opfern, Täterinnen und Tätern und Gegnerinnen und Gegnern des Nationalsozialismus in Wermelskirchen an und zeigt neue Perspektiven auf die Stolpersteine. Die VHS Bergische-Land bittet um Anmeldung unter Tel. (0 21 96) 94 70 40 oder E-Mail: zentrale@vhs-bergisch-land.de. Treffpunkt: Sonntag, 29. Januar um 11.30 Uhr am Eingang Stadtfriedhof Wermelskirchen, Berliner Straße. -kc-