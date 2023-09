Neue Oxameter unterstützen den Lungensport

Die Firma Dönges übergab dem TuS Wermelskirchen Geräte mit einer besonderen Funktion.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Wenn Brigitta Walpuski die Halle aufschließt, dann suchen sich die Teilnehmer der Lungensportgruppe meistens erst einmal einen Platz zum Sitzen. Auf dem Weg zur Halle ist ihnen die Puste ausgegangen, weil sie unter Long-Covid leiden, Asthma haben oder mit der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) leben.

Die Übungsleiterin nimmt sich dann erstmal einen bewussten Augenblick Zeit, fragt nach dem Befinden und gibt Fragebögen rum. „Und dann werfen wir einen Blick auf die Werte“, erklärt Brigitta Walpuski. Wie hoch ist die Sauerstoffsättigung? Und was sagt der Puls?

Bisher mussten sich die zwölf Teilnehmer in dieser Phase des Trainings zwei Geräte teilen, die an den Zeigefinger geklemmt werden und dann auf einem kleinen Display die Werte anzeigen. „Das kostete Zeit“, sagt die Übungsleiterin, „Zeit, die wir dann bei den Übungen abziehen mussten.“ Das hat nun ein Ende: Denn die Firma Dönges spendet dem TuS zwölf Oxameter – damit die Teilnehmer der Lungensportgruppe künftig gleichzeitig ihre Werte in den Blick nehmen können und mehr Zeit für gemeinsame Übungen bleibt. „Wir sind sehr dankbar für diese Spende“, sagt TuS-Vorsitzender Norbert Galonska bei der Spendenübergabe in dieser Woche.

Beim Stadtlauf wurde der Kontakt hergestellt

Beim Stadtlauf in der Innenstadt war Brigitta Walpuski mit Thomas und Susanne Pletsch von der Firma Dönges ins Gespräch gekommen. Das Unternehmen hatte T-Shirts für die Kinder gespendet und freute sich über den Kontakt mit dem Sportbund und den Sportvereinen. „Hier in Wermelskirchen geht es sehr familiär zu“, sagt Thomas Pletsch, „seit wir unseren Unternehmenssitz aus Remscheid verlegt haben, sind schon viele schöne Kontakte entstanden.“

Der Kontakt zum TuS ist nun neu – aber er passt zur Idee des Unternehmens, das kulturelle, gesellschaftliche und soziale Leben in Wermelskirchen zu unterstützen. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Thomas Pletsch, „deswegen unterstützen wir gerne das soziale Engagement in dieser Stadt.“ Auch die Sportvereine lägen ihm am Herzen.

Der TuS freut sich über die Unterstützung. „Denn uns ist der Lungensport in unserem Verein sehr wichtig“, sagt Brigitta Walpuski. Als die Gruppe vor acht Jahren entstand, bekamen Menschen mit Lungenkrankheiten in Wermelskirchen zum ersten Mal das Angebot eines eigenen Kurses. „Zuvor waren sie in der Herzgruppe untergekommen“, sagt die Übungsleiterin.

Die Schaffung eines eigenen Angebots sei wichtig gewesen – denn die Teilnehmer hätten auch ganz eigene Bedürfnisse. Inzwischen steigt die Zahl der Anfragen an den Kursus deutlich an. „Das hat auch mit Long-Covid zu tun“, weiß Brigitta Walkpuski. Häufig müssten Patienten lange auf eine Diagnose warten. Inzwischen würden aber zwei Patienten mit Long-Covid am Lungensport beim TuS teilnehmen.

Während der besonderen Sportstunde stehen dann vor allem Atemübungen auf dem Plan. „Teilnehmer kommen häufig mit Ängsten, mitten im Alltag keine Luft mehr zu bekommen“, weiß die Übungsleiterin und gibt dann wertvolle Tipps, um wieder besser atmen zu können.

„Wir gehen leichte Runden durch die Halle und machen dann gemeinsame Atemübungen, die für den Alltag rüsten“, erklärt Brigitta Walpuski. Bevor die Gruppe dann wieder auseinandergeht, werden noch mal Werte gemessen – künftig mit den neuen Oxametern von Dönges.