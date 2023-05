Neue Ideen für Arbeit mit Konfirmanden

Die Vorbereitung ist inzwischen vielseitig und der Lebenswelt der Jugendlichen angepasst.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Sie essen zusammen, schreinern, basteln, kochen und erkunden das Gemeindeleben nach einem eigenen Plan: Konfirmandenarbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen hat sich verändert. „Heute geht es nicht mehr so sehr um Wissensvermittlung, sondern viel mehr darum, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, eine Heimat in der Gemeinde zu finden“, sagt Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski. Stupides Auswendiglernen war gestern. Stattdessen setzt die Konfirmandenarbeit heute auf Gemeinschaftserlebnisse. „Und auf die Möglichkeit, Glauben im Alltag zu entdecken“, sagt die Pfarrerin.

Gemeinsam mit Kollegin Almuth Conrad und Diakonin Beatrix Fischer zeichnet sie in diesem Jahr für die Konfirmandenarbeit in Wermelskirchen verantwortlich. Fast 60 Jugendliche feiern in diesem Sommer ihre Konfirmation – nicht mehr nach Bezirken aufgeteilt, sondern nach Modellen und Zeiten. „Wir haben die Konfirmandenarbeit umstrukturiert und der Lebenswelt der Jugendlichen angepasst“, erklärt Sabrina Frackenpohl-Koberski. Man habe festgestellt, dass der klassische Konfirmandenunterricht nicht mehr in die vollen Wochen der Jugendliche passe. „Früher war der Dienstagnachmittag frei für den Konfirmandenunterricht“, erinnert die Pfarrerin, „aber heute haben die Jugendlichen viel mehr Stress.“ Der Schultag endet später, der Zeitplan sei enger. „Wir wünschen uns aber, dass die Jugendlichen entspannt zu uns kommen“, sagt die Pfarrerin.

Deswegen entwickelte die Kirchengemeinde neue Ideen: Seit vergangenem Jahr werden zwei Modelle angeboten. Wer weiterhin wöchentlich die Konfirmation vorbereiten möchte, kann die Gruppe von Almuth Conrad besuchen – die sich im Wechsel im Hünger und an der Stadtkirche trifft. Zehn Jugendliche meldeten sich im vergangenen Jahr für diese Variante an. Darüber hinaus bieten Sabrina Frackenpohl-Koberski und Trixi Fischer monatliche Treffen am Samstag an – dann von 9.30 bis 16 Uhr. Die Eltern übernehmen dann das Kochen für das gemeinsame Mittagessen. 48 Jugendliche nehmen aktuell an dem Samstagsmodell statt. Man habe erst etwas Sorge gehabt, dass Jugendliche in Sportvereinen die Samstagsvariante scheuen, um keine Spiele zu verpassen. Damit sich für die Jugendlichen Sport und Kirche nicht in die Haare bekommen, gibt es für den entsprechenden Samstag im Monat aber Absprachen.

Auch für das nächste Jahr bietet die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen beide Modelle an. „Langfristig haben wir den Eindruck, dass die wöchentlichen Treffen nicht mehr nachgefragt werden“, sagt Pfarrerin Frackenpohl-Koberski. Inhaltlich setzen beide Modelle auf ähnliche Schwerpunkte. „Im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft“, meint Sabrina Frackenpohl-Koberski, „wir sind gemeinsam ein Jahr lang in der Gruppe unterwegs.“ Anfangs gehe es erstmal darum, sich kennenzulernen. Dazu gehört auch ein gemeinsames Camp. „Und dann erleben wir, wie Gemeinde eben auch sein kann“, sagt die Pfarrerin. Einmal quer durchs Kirchenjahr erleben die Jugendliche Kirche und Gemeinde aus ihrer eigenen Perspektive. Sie machen Station in Gruppen und Kreisen, helfen mit und kommen ins Gespräch. „Und wir beten und singen auch gemeinsam und erleben, wie die Jugendlichen erwachsener werden in diesem Jahr“, erzählt die Pfarrerin. Im Samstagsmodell gibt es Aktionstage – mit Müttern und Vätern. „Es ist uns wichtig, die Eltern auf diesen Weg mitzunehmen“, sagt die Pfarrerin.

Anfang Mai stand für die Konfirmanden der Vorstellungsgottesdienst in der Stadtkirche auf dem Programm: Sie zeigten sich und ihre Themen der Gemeinde. „I have a dream – Ich habe einen Traum“ überschrieben die Jugendlichen ihren Gottesdienst. „Zum Kern der Konfirmandenarbeit gehört auch, dass Konfirmanden aus dem vergangenen Jahr mitarbeiten und sich einbringen“, erklärt Sabrina Frackenpohl-Koberski. Diese Einladung gilt auch den Jugendlichen, die in diesem Jahr konfirmiert werden: „Wir wünschen uns, dass die Konfis bleiben. Sie haben was zu sagen und wir wollen sie hören.“ In diesem Sommer gibt es fünf Konfirmationsgottesdienste. Der Auftakt ist am Samstag, 3. Juni, um 14 Uhr in Tente. Dann werden Kjell Bosbach, Charlotte Buß, Jule Fruth, Jannis Lorenz, Leonie Middendorf, Adrian Müller, Niklas Müller, Melanie Reichert, Alexander Schneider, Lia Schmitt, Amelie Seibert, Mika Strombach, Luis Waerder, Tom Wild und Marlo Zobel konfirmiert. Um 16 Uhr feiern Hannah Dierks, Felix Drosten, Luisa Freiberg, Lara Heck, Tom Hemmerich, Greta Kaptiza, Charlotte Klingebeil, Sofie Marschinke, Elisa Menzel, Zoe-Sue Scheibe, Melissa Wiese, Emily-Joy Wilke, Nils Winterhager, Emma Wirtz und Collin Wojcik ihre Konfirmation.

Am 4. Juni werden um 10.15 Uhr in der Stadtkirche folgende Jugendliche konfirmiert: Lisa-Marie Elsner, Lara Engel, Mika Fischer, Sara Fröhlich, Pia Gläser-Hagedorn, Eny Hamacher, Anna Kaluscha, Finja Körner, Tabea Kopp, Lina Lawrenz, Erik Lorenz, Luc Meyer, Maren Mombré, Keke Reck, Johanna Schopphoff, Maya Technau und Hannah Wagner. Am 17. Juni wird um 15.30 Uhr in Burg, am 18. Juni um 10.15 Uhr in Hünger Konfirmation gefeiert.

Hintergrund

Konfirmation: Jugendliche, die aktuell in die siebte Klasse gehen, können sich für die Konfirmation im nächsten Jahr anmelden – auch Kinder, die noch nicht getauft sind. Die Konfirmandenarbeit beginnt nach den Sommerferien dieses Jahres. Beide Modelle sind möglich: das wöchentliche Treffen und das monatliche Treffen am Samstag.

Kontakt: Wer am Samstagsmodell interessiert ist, kann sich bei Sabrina Frackenpohl-Koberski informieren unter Tel. (0 21 96) 38 86 oder per E-Mail an: sabrina.frackenpohl-koberski@ekir.de. Wer an der wöchentlichen Variante teilnehmen möchte, kann sich bei Pfarrerin Almuth Conrad melden unter Telefon (0 21 96) 21 77 oder per E-Mail an: almuth.conrad@ekwk.de. Interessierte können sich auch im Gemeindebüro informieren unter Tel. (0 21 96) 7 29 00 60.

www.ekwk.de