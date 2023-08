Neue Gesamtschule startet mit vier plus zwei Klassen

155 Schülerinnen und Schüler beginnen am 7. August an der neuen Schule

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Wenn am kommenden Montag, 7. August, nach den Sommerferien die Schule in Nordrhein-Westfalen beginnt, werden 155 Schüler die ersten der neuen Gesamtschule in Wermelskirchen sein. Deshalb startet die Einrichtung in diesem Schuljahr auch mit den genehmigten vier Klassen und zwei zusätzlichen Klassen.

„Die Bezirksregierung Köln hat auf Grundlage des Paragrafen 81 des Schulgesetzes NRW zugestimmt, die Klasse fünf der vierzügig bewilligten Gesamtschule Wermelskirchen neben einer bereits zusätzlich bewilligten Mehrklasse noch um eine weitere zu erweitern“, verkündet Schuldezernent Stefan Görnert die guten Nachrichten.

Denn: Durch die beiden zusätzlich bewilligten Mehrklassen haben alle Schüler, die die neue Gesamtschule besuchen wollen, auch einen Platz bekommen. Auch die Kinder, die bisher noch auf der Warteliste gestanden haben, können ab kommendem Montag in der neuen Gesamtschule lernen.

„Wir sind sehr froh, dass wir nun mit der Gesamtschule starten können, und wir sind überzeugt, dass die neue Schulform erfolgreich sein wird“, erklärt Stefan Görnert. „Vor allem freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, die Auspendlerquote der Wermelskirchener Schülerinnen und Schüler zu halbieren.“

Die erforderlichen Umbaumaßnahmen in der neuen Gesamtschule am Weyersbusch, für die ein Gebäudekomplex der Sekundarschule umgebaut wurde, sind abgeschlossen. Sämtliche Klassenzimmer haben einen zusätzlichen Differenzierungsraum erhalten. Auch die Malerarbeiten sind abgeschlossen. Nun wird das Mobiliar für die Schüler eingeräumt, damit am Montag zum Schulbeginn alles fertig ist.