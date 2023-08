Neue Gesamtschule ist ein Meilenstein

Am Weyersbusch wurden am Montag 155 Schüler begrüßt. So lief der erste Tag.

Wermelskirchen. Im Regen vor dem Schulgebäude am Weyersbusch steht ein Aufsteller. Darauf zu sehen: das Logo der Gesamtschule Wermelskirchen. Rechts und links davon knubbeln sich Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. Bunte Luftballons schmücken das Schulentree. Es ist kurz vor 8 Uhr. Gleich beginnt die kleine Feierstunde.

Mit unter den Gästen ist Schuldezernent Stefan Görnert. Er sagt: „Für uns ist es ein Freudentag. Wir konnten mehr als die Hälfte der Kinder, die sonst in andere Städte abgewandert wären, mit der Schulgründung nach Wermelskirchen holen. Das ist ein sehr guter Start für die neu gegründete Gesamtschule.“

„Ich hoffe, dass die Bezirksregierung uns künftig noch die Fünfzügigkeit gewährt.“

Im Flur und in den Seitengängen drängen sich die Kinder und deren Eltern. Lehrerinnen mit großen Papierblumen, jede in einer anderen Farbe, schieben sich durch die Massen. Jedes Kind erhält ein farbiges Armbändchen aus Papier – lila, rot, blau, grün, gelb und orange. Jede Farbe steht für eine neu zu gründende Klasse. „Herzlich willkommen, Gesamtschule“, ruft Bürgermeisterin Marion Lück durchs Mikrofon. „Es ist toll, dass die Schule mit über 150 Kindern startet. Und die Bezirksregierung vier Klassen und ausnahmsweise zwei weitere Klassen zugelassen hat, damit alle Kinder untergebracht werden.“

Jochen Bilstein (SPD), der Vorsitzende des Schulausschusses, sagt: „In sehr kurzer Zeit haben Politik und Verwaltung gemeinsam dieses Projekt auf den Weg gebracht.“ Jetzt werde noch viel Arbeit in die neue Schule gesteckt werden, sowohl baulich, wie auch inhaltlich-pädagogisch. „Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern große Lernfreude und Lernerfolge.“

Als letzter Redner schnappte sich Schulleiter Torsten vom Stein das Mikrofon. Er ruft: „Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler, leibe Eltern, aber auch liebe Gäste und liebe Stadtspitze. Nun werdet ihr erst einmal unterrichtet werden, wir werden euch später durch die schwere See der Pubertät bringen. Einige werden ihren Schulabschluss machen und die, die wollen, können auch ihr Abitur an unserer Schule bauen.“

Für die Mensa der Gesamtschule seien das Unternehmen Nickut-Catering von Uwe Nickut sowie die Lebenshilfe mit dem Vorsitzenden Ralf Weck zuständig. Beide sind gemeinsam mit der Mensa-Leitung Viola Willinghöfer auch zur ersten Stunde der Gesamtschule gekommen.

Nach und nach werden nun die Kinder aufgerufen und werden je nach Farbe ihres Bändchens in die Klassen geschickt. Der Flur leert sich. Die Lehrerinnen folgen ihnen. „Jetzt beginnt ihr Leben an der weiterführenden Schule“, sagt der zuständige Dezernent Stefan Görnert. „Eine richtige Einweihungsfeier bekommen die Schülerinnen und Schüler auch noch, das werden wir nach 100 Tagen an dieser Schule machen. Der Termin wird noch bekannt gegeben.“ Er sei froh, dass die Schulleitung der Sekundarschule, Christian Schuldt, und der Didaktische Leiter, Moritz Lohmann, auch anwesend seien und sie den Schulanfang positiv begleiten.

Vier und zwei Klassen werden eingeschult. „Insgesamt 155 Schülerinnen und Schüler sind angemeldet“, sagt Jochen Bilstein. „Ich hoffe, dass die Bezirksregierung uns künftig noch die Fünfzügigkeit gewährt“, sagt er. „Denn wir gehen davon aus, dass das mindestens dem tatsächlichen Bedarf der Wermelskirchener Eltern entspricht.“ Die Stadt Wermelskirchen müsse jetzt die nächsten Schritte gehen und die baulichen Veränderungen planen und in den Haushalt einstellen.

Schuldezernent Stefan Görnert betont: „Wir sind sehr froh, dass wir nun mit der Gesamtschule starten können und wir sind überzeugt, dass die neue Schulform erfolgreich sein wird.“ Diesem Lob schließt sich Bürgermeisterin Marion Lück gerne an. Sie wünscht allen „viel Erfolg und gutes Gelingen.“

Hintergrund

Joanna Licht und Torsten vom Stein sind das kommissarische Leitungsteam der Gesamtschule – sie haben die Schule auf den erfolgreichen Start vorbereitet. Als gebundene Ganztagsschule wird die Schule an drei Nachmittagen in der Woche zusätzliche Lernangebote anbieten, die über den Unterricht hinausgehen. Alle Grundschulabgänger können die Gesamtschule für längeres gemeinsames Lernen besuchen. Grundschulempfehlung und Schulnoten spielen für die Aufnahme keine Rolle. In der Gesamtschule wird eine leistungsgemischte Schülerschaft mit allen Leistungsniveaus beschult.

Standpunkt von Susanne Koch: Improvisieren gewöhnt

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Vor allem eines kann die Schulleitung der neuen Gesamtschule jetzt schon: Sie kann improvisieren. Und das zeigte sie gestern bei der kleinen Eröffnungsfeier. Er regnete ohne Unterlass. So musste alles im Flur des Gebäudes stattfinden. Eng gedrängt standen dort Schülerinnen und Schüler, die Eltern sowie die Lehrerinnen. Geplant war die kleine Feier im Sommer draußen auf dem Schulhof. Und trotzdem klappte alles. Die Schülerinnen und Schüler bekamen – je nach Klasse – ein farbiges Bändchen und folgten anschließend ihren Lehrerinnen in die Klassenräume.

Die Gesamtschulleitung und ihr Team werden sicher noch eine Menge improvisieren müssen, bevor sich der Schulbetrieb normalisiert hat. Es wird aber sicher so sein, dass die Kinder das in ihrem Unterricht nicht mitbekommen werden. Denn im Unterricht wird nicht improvisiert. Da lernen die Schülerinnen und Schüler, was auf dem Stundenplan steht.