Neue Flutlichter wird es vorerst nicht geben

Erneuerung der Sportplatz-Beleuchtung macht laut einer Studie wirtschaftlich keinen Sinn.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Die Erneuerung der Flutlichtanlagen auf den Fußballplätzen im Dönges-Eifgen-Stadion, in Unterpohlhausen bei Tura Pohlhausen und im Straußenfarm-Höferhof-Stadion in Dabringhausen ergibt zumindest wirtschaftlich keinen Sinn. Zu diesem Ergebnis kommt eine Machbarkeitsstudie des Ingenieurbüros Ulenberg/Illgas, die Inhaber Markus Illgas auf der jüngsten Sitzung des Sportausschusses präsentierte.

„Eine Umrüstung der bestehenden Beleuchtungsanlagen ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht zu empfehlen.“ Der Grund: Entweder die technischen oder die finanziellen Hürden sind zu hoch. Eine Amortisierung der Kosten durch die Einsparung von Energie stelle sich überdies frühestens nach 40 Jahren (Eifgen) oder gar erst nach 41 (Dabringhausen) beziehungsweise 44 Jahren (Pohlhausen) ein.

Zugrunde gelegt hatte die Machbarkeitsstudie einen theoretischen Wert von jährlich 425 Betriebsstunden der Lichtanlagen an den einzelnen Fußballplätzen. „Dieser Wert kommt zustande, wenn man von fünf Tagen Betrieb pro Woche bis 21.30 Uhr ausgeht“, erläuterte Markus Illgas, aber: „Das ist eine hohe Nutzungsstufe, die bei einem Rasenplatz wie in Pohlhausen zum Schutz der Rasenfläche gar nicht erreicht werden kann, weil diese im Winter weniger schnell regeneriert – bei Kunstrasenplätzen, wie sie im Eifgen-Stadion oder in Dabringhausen existieren, kann dieser Wert erreicht werden.“

Verein ist mit der Ausleuchtung unzufrieden

Ausgegangen ist die Machbarkeitsstudie von drei Varianten. Austausch der Leuchtmittel, Austausch der Leuchtköpfe oder Erneuerung der kompletten Anlage. „Der Austausch der Leuchtmittel von den bestehenden Halogenmetalldampfleuchten mit LED-Lampen funktioniert bei den Flutlichtanlagen nicht.

Denn: Die Halogenstrahlen arbeiten mit Spiegeln, die das Licht verteilen, während die LED-Panele flächig ohne „Licht-Verteiler“ arbeitet. Ein Austausch der Leuchtköpfe, also der Leuchtmittel und Gehäuse, schlage laut der Machbarkeitsstudie in Pohlhausen mit knapp 50 000 Euro, in Dabringhausen und im Eifgen-Stadion je mit knapp 70 000 Euro zu Buche. Nur für diese Variante stünde laut Markus Illgas eine Förderung in Aussicht. Entsprechend habe die Machbarkeitsstudie nur für diese Variante die Wirtschaftlichkeit berechnet.

Denn: Logischerweise sind die Amortisierungszeiten bei einer Neuinstallation aufgrund der höheren Kosten noch länger. Als Potenzial zur Einsparung von Energiekosten ermittelte die Studie 965 Euro bei 100-prozentiger Ausschöpfung der Leuchtleistung und 1266 Euro (85 Prozent) jährlich für Eifgen und Dabringhausen. In Pohlhausen sind es 643 (100 Prozent) beziehungsweise 843 Euro (85 Prozent) jährlich.

Für die Erneuerung der kompletten Anlagen, bei der auch Masten, Verkabelung und so weiter neu installiert werden, macht die Machbarkeitsstudie derzeit kein passendes Förderprogramm aus und benennt folgende Kosten: In Dabringhausen würde ein Austausch der Anlage rund 152 000 Euro, im Eifgen etwa 195 000 und in Pohlhausen nicht ganz 180 000 Euro – laut Schätzung – kosten.

Nicht zufrieden mit der Machbarkeitsstudie zeigte sich der Sportausschuss-Vorsitzende Karl-Heinz Wilke (CDU). Er monierte mit speziellem Blick auf den SV 09/35 im Dönges-Eifgen-Stadion: „Unsere ursprünglich Frage ist doch gewesen, ob die bestehende Flutlichtanlage am Eifgen-Kunstrasenplatz ausreicht.“ Der Verein sage, dem sei nicht so.

In Richtung von Tiefbauamtsleiter Harald Drescher hakte Wilke nach: „Kann bis zum nächsten Sportausschuss die Ausleuchtung gemessen werden?“ Das sagte Drescher zu und betonte gleichzeitig: „Beim Neubau des Eifgen-Platzes konnte ein Austausch der Flutlichtanlage nicht erfolgen, weil das nicht mehr in das veranschlagte Finanzvolumen gepasst hat.“ Deshalb müsse ein solcher Lichtanlagen-Neubau in den städtischen Haushalt 2024 eingebracht werden.