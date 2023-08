VHS Bergisch Land verspürt echten Aufwind

Das Kursbuch 2023/24 ist doppelt so dick wie der Vorgänger.

Wermelskirchen. Dicke farbige Punkte auf den Bürgersteigen in der Stadt weisen schon darauf hin: Das neue Programm der Volkshochschule Bergisches Land ist da. Und es ist doppelt so dick wie das vorherige. VHS-Leiter Eric Hausherr sagt dazu stolz: „Da haben wir nicht mit gerechnet, aber in Wermelskirchen können wir in diesem Jahr schon doppelt so viele Kurse anbieten wie 2022 – jetzt 395 Kurse, 2022 waren es 200 Kurse. “

Im ersten Halbjahr 2023 hatten sich 4296 Menschen angemeldet – im ersten Halbjahr 2022 waren es noch 2214. „Die Gruselführung mit Armin Himmelrath war solch ein Magnet“, sagt Eric Hausherr. „Und Kulinarisch Sprachen lernen hat sich zu einem Dauerbrenner entwickelt.“

Durch inzwischen sechs Botschafter in Wermelskirchen will die VHS Bergisch-Land weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen und vor allem auch Anregungen aufnehmen. Jetzt neu als Botschafter dazu gekommen sind die Schachmeisterin und Sportlerin des Jahres 2021, Arwen Steinhaus, für die Junge VHS und Sparkassen-Direktor Rainer Jahnke.

„Wir bieten erstmalig Kurse in der Volkshochschule an.“

„Ich freue mich sehr darüber, dass ich gefragt wurde“, sagt Arwen Steinhaus. Und sie freut sich auch schon auf die Kurse, die sie geben wird, nämlich Schach-Schnupperkurse. Rainer Jahnke, der Direktor der Stadt-Sparkasse, findet Gefallen an seinem neuen Ehrenamt. Er sagt: „Ich habe sofort Ja gesagt, als ich gefragt wurde. Und die Sparkasse bietet erstmalig Kurse in der Volkshochschule an. Beispielsweise Fit fürs Online-Banking in der neuen Kurskategorie Wirtschaft, Finanzen und Recht.“

Neben den beiden neuen Botschaftern gehören ins Team: Bürgermeisterin Marion Lück, Dorothea Hoffrogge von „Willkommen in Wermelskirchen“, der Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath sowie die Schülerin und Sängerin Jemima Esteves.

In Wermelskirchen bietet die VHS inzwischen 24 Veranstaltungsorte, 16 Unterrichtsräume, sieben Sporträume und eine städtische und eine private Küche an. „Besonders gut laufen die allgemeinen Sprachkurse, besonders auch Niederländisch, Kulinarisch Sprachen lernen, Bewegungs- und Entspannungskurse, Bogenschießen, Tanzkurse, die Stolperstein- und die Gruselführungen“, sagt Eric Hausherr. Jaqueline Wolf ergänzt: „Wir bieten jetzt schon 75 Kurse in der Jungen VHS an, davon 49 in Wermelskirchen. Gestartet sind wir mit 31 Kursen. In der Jungen VHS wurde etwa Partnerakrobatik, Upcycling und Handlettering sehr gerne und häufig gebucht.“

Die Volkshochschule sei übrigens Alleinanbieter für die Deutsch-Integrationskurse. „Derzeit nehmen 450 Menschen daran teil“, sagt Eric Hausherr. „Das sind 25 Klassen, davon zwölf in Wermelskirchen, sieben in Burscheid und sechs in Leichlingen. Unterrichtet werden sie von 26 Lehrerinnen und Lehrern. Und das mit Erfolg.“ Die Integrationskurse seien ein finanziell sicheres Standbein für die VHS.

Eric Hausherr und sein Team haben der Volkshochschule nicht nur durch die Botschafterinnen und Botschafter ein neues Image verliehen. „Uns ist es besonders wichtig, auch junge Menschen anzusprechen“, sagt Eric Hausherr. „Und das geht nur dadurch, dass wir Social Media sehr gut bedienen, etwa Instagram, Facebook und Youtube. Wir denken über weitere Adressen nach.“ Die neue Homepage sowie das Bedienen von Social Media haben Jaqueline Wolf und Eric Hausherr zusammen übernommen. „Es war Neuland für uns, aber wir haben uns hineingefuchst“, sagt der VHS-Leiter. Ihm ist anzumerken, wie stolz ihn das macht und wie gerne er der VHS neues Leben einhaucht.

Das VHS-Kursbuch Bergisches Land hat 318 Seiten. Und es bietet jede Menge Anregungen für Kurse, die „man eigentlich schon mal immer“ machen wollte. „Für Jüngere bieten wir jetzt Babysitter-Kurse an und erstmalig einen Cocktail-Kurs, wo die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer lernen, alkoholfreie Cocktails zu mischen.“

Standpunkt von Susanne Koch: Auf gutem Weg

© Christian Beier

Die Volkshochschule Bergisch Land hat einen sehr guten Weg eingeschlagen und läuft auf Erfolgskurs. Durch die Botschafterinnen und Botschafter, deren Image-Filme und das Benutzen von Social Media konnte und kann die VHS neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen. Hinzu kommt, dass der (fast) neue Volkshochschulleiter Eric Hausherr seine Aufgaben mit Begeisterung angenommen hat. Und dies wirkt auch zurück auf sein Mitarbeiter-Team und alle, die mit ihm zu tun haben. Dem VHS-Team ist es wichtig, auch die jüngere Generation anzusprechen. Zum Teil ist ihnen das schon gelungen.

Da die VHS auf diesem Gebiet weiter am Ball bleibt, wird sich das sicher am Ende mit noch größeren Publikumszahlen ausdrücken. Das Team vernachlässigt aber auch die „alten“ Kursteilnehmer nicht. Für sie sind Kurse, beispielsweise Kulinarisch Sprachen lernen, dazugekommen, die sich zum Dauerbrenner entwickelt haben.