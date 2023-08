Naturschützer starten Plastikfrei-Aktion

BUND-Mitglieder wollen Bürger zum Mitmachen motivieren.

Wermelskirchen. An Sabrina Deppe wird sich so mancher Wermelskirchener vermutlich noch erinnern. Im Jahr 2019 startete die damals elfjährige Wermelskirchenerin die Aktion „Plastikfrei – Wir sind dabei“. Einige Geschäfte in der Innenstadt hatten sich damals beteiligt und Konzepte entwickelt, um möglichst viel Plastik zu vermeiden. „Aber dann kam die Pandemie“, erinnert sich die Schülerin. Und somit geriet die Aktion ins Stocken.

Nun, ziemlich genau vier Jahre später, hat sich Sabrina Deppe der Wermelskirchener Ortsgruppe des BUND um Martina Hegmann angeschlossen. Um noch einmal mehr bewirken zu können. Und es gibt aktuelle Pläne: „Wir möchten von Oktober bis Januar zusammen mit interessierten Wermelskirchener Bürgern eine Plastikfrei-Challenge initiieren“, sagt Martina Hegmann als Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe. Mitmachen können sowohl Privatleute als auch Geschäftsinhaber und Unternehmer. Ziel sei es, so viel Plastikmüll wie möglich einzusparen.

Aber warum eigentlich Plastikfasten? Martina Hegmann nennt Beispiele: „Plastikverpackungen verschwenden Energie und Ressourcen und Plastik gelangt als Mikroplastik in Böden und Gewässer und gefährdet unsere Gesundheit. Nebenbei verschandelt der Müll natürlich auch unsere Stadt.“

Die Teilnehmenden sollten sich vor der Aktion beim Abfuhrtermin für die Gelben Säcke Inhalt und Menge anschauen. Wie viele Säcke sind es bei uns, was ist überwiegend drin? Über E-Mails oder Whatsapp-Nachrichten tauschen sie sich dann mit den Initiatoren aus – und lernen, Schritt für Schritt, Müll zu reduzieren. Zum Beispiel, in dem sie Pfandverpackungen nutzen, unverpackte Ware kaufen, Essen to Go in eigene Verpackungen füllen lassen – und vieles mehr. „Manches ist einfach in den Alltag zu integrieren, anderes fällt vielleicht schwerer“, räumt Martina Hegmann ein.

Sie betont: „Seit ich darauf achte und nachhaltiger lebe, spare ich sogar viel Geld. Denn wenn man es pfiffig anstellt, ist Nachhaltigkeit alles andere als teuer.“

Das findet auch Sabrina Deppe, die mit den Jahren nicht müde geworden ist, sich für Natur- und Klimaschutz stark zu machen. „Eigentlich erlebe ich auch immer öfter, dass die Leute das gut finden und zum Teil sogar mitmachen.“ So hätten sich auch einige Geschäftsinhaber mit Läden in der Innenstadt, die damals schon bei ihrer Aktion mitgemacht hatten, wieder bereiterklärt, dabei zu sein.

„Es ist witzig“, sagt Martina Hegmann, „manche sagen, dass es ihnen im Geschäft leichter fällt, Plastik einzusparen, als zu Hause.“

Wer Fragen hat, kann sich jederzeit melden

Wer Fragen habe, der könne sich jederzeit melden. „Wir wollen ja keinesfalls mit dem erhobenen Zeigefinger oder als Moralaposteln auf die Leute zugehen, sondern sie vielmehr dafür sensibilisieren, vielleicht Schritt für Schritt etwas zu verändern. Um das noch für jede und jeden Einzelnen zu vereinfachen, hat die BUND-Ortsgruppe eine sogenannte Grüne Liste erarbeitet, auf der ersichtlich wird, wo es im Stadtgebiet und im Umkreis beispielsweise Lebensmittel unverpackt zu kaufen gibt. „Da ist man erstaunt, wo das alles möglich ist“, sagt Hegmann. Es sei nicht nur der Krämerladen an der Kölner Straße, sondern auch Hofläden oder Landwirte, die unverpackte Lebensmittel veräußern, die nebenbei auch noch aus der Region stammen. So gibt es beim Ortsbauern Mühlinghaus in Mittelrautenbach beispielsweise Milch und Honig.

Die Naturschützer des BUND wissen: Es gibt viele Möglichkeiten, Plastik zu sparen. Hegmann: „Am Ende der Aktion, im Januar, können die Teilnehmenden schauen, wie viel Müll sie einsparen konnten. Und wir veröffentlichen die Ergebnisse, natürlich anonymisiert, auf unserer Internetseite.“ Es wird also spannend. Und hoffentlich möglichst plastikfrei. | Standpunkt

BUND Wermelskirchen/Burscheid

Ziel: Insekten und Arten schützen, alternative Verkehrsmittel nutzen, Plastikmüll vermeiden, die Natur von Müll befreien: Die im April gegründete Ortsgruppe des BUND will einiges bewegen.

Treffen: Die Gruppe Burscheid/Wermelskirchen trifft sich an jeden zweiten Dienstag im Monat, abwechselnd in Wermelskirchen und Burscheid, um 19 Uhr.

Kontakt: Mehr Infos gibt es bei Martina Hegmann unter Tel. 02196-89695 oder per E-Mail.

martinahegmann@yahoo.de

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Einfach mal umdenken

„Was soll ich denn schon bewirken?“, denkt sich vielleicht so mancher, wenn es um Klimaschutz geht. Und macht dann im schlechtesten Fall gar nichts. Dabei zählen oftmals schon kleine Schritte, um zum Guten im Großen und Ganzen beizutragen.

Den Weg zur Arbeit öfter mit dem Rad als mit dem Auto zurücklegen, zum Beispiel. Öfter mal den Bus nehmen. Den Fleischkonsum reduzieren oder in den Ferien etwas weniger ins Flugzeug steigen wären gute Möglichkeiten. Oder eben, mal darauf zu achten, wie viel Plastikmüll man eigentlich während der Woche so produziert und gezielt nach Alternativen schauen.

Es gibt so viele Möglichkeiten, zum Umweltschutz beizutragen, die man sicher nicht alle auf einmal umsetzen kann oder muss. Aber vielleicht Schritt für Schritt. Wie Martina Hegmann es sagt: „Es geht nicht darum, mit dem erhobenen Zeigefinger auf Leute zuzugehen, sondern darum, etwas mehr zu sensibilisieren.“