Naturarena ist nachhaltiger Tourismus ein Anliegen

Wermelskirchen. Für die Geschäftsführerin der Naturarena Bergisch Land GmbH Das Bergische, Gabi Wilhelm, startete der Messebesuch mit einem Termin im Hub 27, dem neu geschaffenen Destinationshotspot auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin. Am Stand von „Tourismus NRW“, dem touristischen Dachverband für Nordrhein-Westfalen, traf sie sich mit dessen Geschäftsführerin Dr. Heike Döll-König. „Die Vernetzung mit und durch unseren Dachverband ist ein wichtiges Instrument, um Nordrhein-Westfalen durch gemeinsame Projekte als bedeutende Tourismusdestination zu positionieren und gleichzeitig die Attraktivität von ‚Das Bergische‘ als Ausflugs- und Reiseziel hervorzuheben“, stellte Gabi Wilhelm fest. „Der regelmäßige Austausch mit anderen Tourismusorganisationen aus NRW bringt neue Impulse und macht deutlich, welche Themen den Tourismus derzeit in besonderem Maße bewegen.“