Wermelskirchen ist längst ihre Heimat

Naima Ouffal flüchtete 2014 mit ihrer Familie aus Marroko. Warum Wermelskirchen schnell ihre neue Heimat wurde – und es auch bleiben soll.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Um ihrem Sohn Schulbildung zu ermöglichen, ist Naima Ouffal im Jahr 2014 aus Marokko geflohen. Wermelskirchen ist ihre neue Heimat. Und soll es auch bleiben.

Frau Ouffal, können Sie kurz den Hintergrund Ihrer Flucht schildern?

Naima Ouffal: Ich komme aus Marokko, mein Mann ist Syrer, wir haben 2008 in Marokko geheiratet – und ich habe relativ bald einen Sohn bekommen. Das Problem war, dass mein Sohn mit sechs Jahren nicht die Schule hätte besuchen können, da mein Mann Syrer ist und er für unseren Sohn in Syrien Papiere hätte besorgen müssen, die Voraussetzung für den Schulbesuch waren. Das musste mein Mann machen, denn das marokkanische Gesetz sieht vor, dass die Kinder nicht den Namen der Mutter nutzen dürfen, sondern den Namen des Vaters – und damit dann auch die Staatsangehörigkeit des Vaters haben. Das ist ganz anders als etwa in Deutschland. Die Frau nimmt nach der Heirat übrigens auch nicht den Namen des Mannes an. Mein Mann hatte aber nun Angst davor, wieder nach Syrien zu gehen, da sein Bruder damals im Kampf gegen den Islamischen Staat gestorben ist und er nun befürchtet hat, ebenfalls getötet zu werden. Da ist in mir die Idee aufgekommen, nach Europa zu gehen, damit mein Kind die Schule besuchen kann.

Wie ist die Flucht verlaufen?

Ouffal: Wir sind über das Meer nach Spanien gefahren, das lief über Schlepper, denen wir viel Geld dafür bezahlt haben. Wir waren zuvor drei Monate noch in Marokko, bis wir mit einem DNA-Test bewiesen haben, dass er auch unser Sohn ist. Dann sind wir über das Meer nach Málaga in Spanien, wo man uns gesagt hat, dass wir entweder in Spanien bleiben könnten – oder in ein anderes Land. Dann haben wir gesagt, dass wir weiter nach Deutschland wollten.

Wie war die erste Zeit in Deutschland?

Ouffal: Das war schon wirklich schwierig, ohne die Sprache zu kennen, wir sind dazu noch mitten in der Nacht angekommen. Niemand konnte unsere Sprache sprechen, auch die Kultur war natürlich eine ganz andere. Wir waren zuerst in Saarbrücken, dann in Detmold, dann nach Dortmund und schließlich nach Wermelskirchen. Es war der Juli 2015, als wir hier angekommen sind.

Wie sind Sie in Deutschland aufgenommen worden?

Ouffal: Die ersten Stationen waren Erstaufnahmeeinrichtungen. Ich kann Französisch, mein Mann Kurdisch – davon gab es in den Camps einige Menschen, die diese Sprachen auch konnten. Daher hatten wir durchaus viele Kontakte. Aber es war auch schwierig, da die Erstaufnahmestellen in der Regel viele Menschen in einem relativ kleinen Raum beherbergen, es gab Toiletten und Badezimmer nur auf den Etagen. Auch die Bürokratie war sehr erschlagend. Aber wir haben uns durchgeschlagen und sind auch insgesamt sehr freundlich aufgenommen worden. In Wermelskirchen sind wir dann in einer ersten Unterkunft in einem ehemaligen Hotel untergekommen. Ein Mitarbeiter des Sozialamts der Stadt, der sehr freundlich war, hat uns das vermittelt, als wir hier angekommen sind.

Wie wichtig ist „Willkommen in Wermelskirchen“ für Sie gewesen?

Ouffal: Es gab das Café International, davon habe ich gehört – auch, dass man dort Hilfe und Unterstützung bekommt und dass dort viele Menschen hingehen würden. Am Anfang habe ich mich nicht so richtig getraut, habe es dann aber doch gemacht. Und dort habe ich eine Deutschlehrerin kennengelernt, die auch Französisch konnte. Dann habe ich die Angebote von „Wir in Wermelskirchen“ entdeckt, nach etwa einem Jahr habe ich dann den Deutsch-Kursus A1 abgeschlossen, habe Kontakte zu Wer-melskirchenern gesucht, um weiter Deutsch zu lernen. Ich habe der Caritas auch zwei Jahre als Übersetzerin geholfen. Und dann bin ich irgendwann auch ins Waschcafé an der Eich gekommen, weil ich in meiner Heimat eine Ausbildung als Schneiderin gemacht habe und hier viele Frauen zum Nähen zusammengekommen sind.

Zurück nach Marokko? Niemals! Ich bleibe hier, bis ich sterbe.

„Willkommen in Wermelskirchen“ spielt auch heute noch eine Rolle für Sie?

Ouffal: Ja, auf jeden Fall. Gerade auch wenn es um Verträge oder andere offizielle Schreiben geht. Hier werden Lösungen für Probleme oder offene Fragen gefunden, das ist sehr wichtig.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Freunden oder Verwandten zu Hause?

Ouffal: Meine Eltern sind noch in Marokko, aber ich habe sie leider seit unserer Flucht nicht mehr gesehen. Ich habe zuletzt mit der Ausländerbehörde gesprochen, da meine Mutter sehr krank ist und ich gerne zu ihr fliegen würde. Außerdem habe ich in Wermelskirchen noch zwei Kinder bekommen, die meine Eltern noch nie persönlich gesehen haben, sondern nur per WhatsApp. Man hat mir aber gesagt, dass ich alleine dorthin fliegen könnte, aber weder mein Mann noch meine Kinder dürfen einreisen – weil sie keinen Reisepass haben. Mein Mann müsste dafür ins syrische Konsulat, aber er hat einfach zu große Angst vor der dortigen Politik. Er will auch nicht, dass die Syrer genau wissen, wo er ist, weil er glaubt, dass er dann vielleicht zum Kämpfen nach Syrien müsste. Eigentlich hat sich also im Vergleich zu 2014 nicht viel geändert – außer, dass ich noch zwei Kinder bekommen habe. Mit einem unbegrenzten Aufenthaltstitel wäre vieles einfacher – dazu muss ich aber den Einbürgerungstest vorweisen und auch die Deutschkenntnisse auf B1-Niveau. Den Test habe ich schon bestanden – und die Sprachprüfung ist nächste Woche.

Was machen Sie heute – ist Deutschland zu Ihrer neuen Heimat geworden?

Ouffal: Mein Mann arbeitet als Gerüstbauer, eigentlich ist er gelernter Schweißer, aber er arbeitet als Gerüstbauer. Ich arbeite als Schneiderin, möchte aber gerne eine Ausbildung zur Erzieherin machen – und auch dafür brauche ich das B1-Zertifikat. Ich sehe unsere Zukunft auf jeden Fall in Deutschland, das ist unsere neue Heimat. Mein hier geborener Sohn hat einen speziellen Namen bekommen – die beiden Namensbestandteile bedeuten auf Deutsch: Herz und Heimat. Wir haben hier im Herzen eine neue Heimat gefunden. Wir sind hier wirklich glücklich. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass mein Sohn jetzt in der sechsten Klasse ist, nächstes Schuljahr kommt er in die siebte Klasse. Das ist ja der Grund gewesen, warum wir 2014 geflohen sind – und das zu sehen, macht mich unglaublich glücklich.

Können Sie sich vorstellen, irgendwann zurückzukehren – und was muss dafür geschehen?

Ouffal: Nein, niemals. Das kommt überhaupt nicht in Frage, ich bleibe hier, bis ich sterbe. Für einen Besuch bei meinen Eltern, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber zurück, um dort zu leben? Kommt gar nicht in Frage.

Zahlen

Ende 2021 waren weltweit fast 90 Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und anderswo Schutz zu suchen. Diese Zahl ist mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine auf geschätzte 100 Millionen angestiegen. Die Zahl der Geflüchteten steigt seit 2012 kontinuierlich an.