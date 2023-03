Nachwuchstalente geben ein Konzert

Beim diesjährigen Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs Rhein-Berg und Oberberg von Jugend musiziert gibt es für Musikinteressierte wieder einiges auf die Ohren.

Die jungen Nachwuchstalente aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis präsentieren am 19. März einen bunten musikalischen Blumenstrauß. Neben den klassischen Blasinstrumenten wie Klarinette, Oboe, Horn oder Trompete wird natürlich auch eine Auswahl an Klavierstücken präsentiert. Daneben können sich die Zuhörer auch auf verschiedene Ensembles sowie auf Gitarre, Schlagzeug und einige Gesangsstücke freuen.

In diesem Jahr feiert der Wettbewerb „Jugend musiziert“ seinen 60. Geburtstag. Er dient dazu, musikalische Talente zu finden und diese zu fördern. Der Wettbewerb findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis haben sich beim Regionalwettbewerb von insgesamt 51 Teilnehmern zwölf Kinder und Jugendliche durch ihre Leistungen für eine Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert. Dieser findet vom 24. bis zum 28. März in Münster statt. Die dortigen Gewinner nehmen dann am Bundeswettbewerb Ende Mai teil. -sng-

www.jugend-musiziert.org

Sonntag, 19. März, 11 Uhr, Freie Waldorfschule, Mohnweg 13, Bergisch Gladbach; Eintritt frei