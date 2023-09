Nachwuchskräfte sollen in der Heimat bleiben

Die beiden Berufskollegs in Bergisch Gladbach wechseln ab 2024 zum Rheinisch-Bergischen Kreis.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Die Ende 2022 vom Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises und von den Räten der Städte und Gemeinden Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten auf den Weg gebrachte Übergabe der Trägerschaft der beiden Bergisch Gladbacher Berufskollegs an den Rheinisch-Bergischen Kreis zum 1. Januar 2024, nimmt jetzt konkrete Formen an. Für die Trägerschaft der Berufskollegs hatten die fünf beteiligten Städte und Gemeinden einen Berufsschulzweckverband (BSV) gegründet, der bislang diese Aufgabe übernommen hat.

Im Herbst 2022 waren die fünf Bürgermeister mit dem Vorschlag an den Kreis herangetreten, die Trägerschaft der beiden Berufskollegs zu übernehmen. In allen Räten wurden die erforderlichen Entscheidungen für den Übergang der Trägerschaft getroffen. In Nordrhein-Westfalen ist es der gesetzliche Regelfall, dass Berufskollegs von den kreisfreien Städten und Kreisen getragen werden, durch den BSV bildete der Rheinisch-Bergische Kreis hier bisher eine Ausnahme.

Seit der Entscheidung über die Grundsatzbeschlüsse wurden mit den beteiligten Kommunen sowie den jeweiligen Schulleitungen die erforderlichen Prozessschritte für die Übergabe der Trägerschaft vereinbart und viele wichtige Fragen wie Personal, IT, Gebäude und Finanzen umfangreich geklärt. Nun geht der Prozess der Übergabe der Schulträgerschaft der Berufskollegs in die Zuständigkeit des Kreises in die nächste Runde. Ab Ende August bis Ende Dezember werden in den Gremien die erforderlichen Beschlüsse für die Übergabe zum 1. Januar 2024 getroffen.

Der Kreis wird in direkter Rechtsnachfolge Schulträger

„Durch die Übernahme der Berufskollegs kommt der Kreis seiner Bildungsverantwortung für die Jugendlichen in der Region nach. Das Angebot der Berufskollegs muss den Unternehmen der Region die Möglichkeit bieten, ihre Nachwuchsfachkräfte auch zukünftig über die duale Ausbildung zu gewinnen und damit zukunftsfähig im Wettbewerb um junge Menschen zu sein“, sagt Landrat Stephan Santelmann: „Wir möchten den Jugendlichen bestmögliche Ausbildungsbedingungen eröffnen, um erfolgreich zu lernen und die ersten Schritte in eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu gehen.“

In den nächsten Wochen beschließen die Räte der den BSV tragenden Kommunen den Wechsel der Trägerschaft durch dessen Auflösung. Der Kreis wird dann in direkter Rechtsnachfolge neuer Schulträger. Die notwendigen Schritte für einen reibungslosen Übergang wurden von den Beteiligten gemeinsam erarbeitet. „Es ist sinnvoll, dass der Kreis diese wichtige Zukunftsaufgabe übernimmt, da er das Know-how besitzt und für die gesamte Region das Berufskollegangebot weiterentwickeln kann“ erläutert Bergisch Gladbachs Bürgermeister Frank Stein. Der Kreis will künftig das derzeit viel zu geringe Angebot an zukunftsweisenden Fachklassen an den beiden Berufskollegs in Bergisch Gladbach ausbauen und damit dem Bedarf der Unternehmen in der Region und dem Arbeitsmarkt Rechnung tragen. Dies ist von großer Bedeutung, da derzeit rund 80 Prozent der Berufseinsteiger, die eine duale Ausbildung absolvieren, an ein Berufskolleg im Umland auspendeln. Der Grund dafür ist das fehlende Angebot an den hiesigen Berufskollegs. Dies birgt die Gefahr, dass die neuen Fachkräfte nach ihrer Ausbildung nicht im Rheinisch-Bergischen Kreis bleiben und für die regionale Wirtschaft verloren gehen. Ebenso steht auf der Agenda, die vorhandenen wichtigen Fachklassen zu sichern.

Die Basis für eine erfolgreiche, leistungsstarke Bildungslandschaft will der Kreis durch eine Berufskolleg-Entwicklungsplanung legen. Diese soll im Rahmen eines breit aufgestellten dialogischen Prozesses erarbeitet werden. Ziel ist es, dadurch das Entwicklungspotenzial für die kommenden Jahre aufzuzeigen sowie fundierte Entscheidungsgrundlagen für weitere Planungsprozesse zu legen. Die Planung nimmt dabei das gesamte Kreisgebiet in den Fokus und geht über den Einzugsbereich der beiden Bergisch Gladbacher Berufskollegs hinaus. Zudem plant der Kreis, mit den Kommunen und der Politik in eine Leitziel-Entwicklungsplanung einzusteigen. Dabei sollen im Rahmen des „Pakts für die berufliche Bildung“ Visionen und Leitplanken für die Ausgestaltung der beruflichen Bildung im Kreis erarbeitet werden.

Finanziell kommen auf die fünf Kommunen durch den Trägerwechsel keine höheren Kosten zu. Bereits 2026 fließen nach der diesjährigen Musterrechnung rund 1,1 Millionen Euro mehr in das Berufsschulsystem, als dies derzeit der Fall ist. Dies liegt daran, dass der Übergang der Trägerschaft auf den Kreis finanzielle Vorteile bringt, da das Land in dieser Konstellation höhere Zuweisungen für die Schüler zahlt, als dies bei der Trägerschaft eines Zweckverbands der Fall ist. Ferner steigt für den Kreis künftig auch die Schulpauschale, die der Kreis vom Land erhält.

Für 2024 und 2025 geht der Kreis von Aufwendungen in Höhe von rund 5,8 und 5,6 Millionen Euro aus. Dem stehen – vor allem durch eine differenzierte Kreisumlage der fünf Kommunen – Erträge von rund 5,2 beziehungsweise 5,1 Millionen Euro gegenüber. Um das Defizit von jeweils rund 500.000 Euro in den Jahren 2024 und 2025 zu schließen, geht der Kreis in Vorleistung.

Durch erhöhte Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2026 kann dieses aber wieder ausgeglichen werden. Der Rheinisch-Bergische Kreis ist derzeit in Gesprächen mit dem Land, um diese Lücke, die aufgrund der ausgewöhnlichen Situation des Schulträgerwechsels entsteht, gegebenenfalls noch zu schließen. „Als Ausbildungskreis setzen wir in Zusammenarbeit mit unseren kreisangehörigen Kommunen allerhöchste Priorität in die Ausbildung vor Ort“, betont Landrat Stephan Santelmann.