Nachhaltigkeit sollte kein Lippenbekenntnis sein

Die Bereitschaft nachhaltig zu leben wird wieder weniger, bemerkt WGA-Redakteurin Anja Siebel. Dabei wäre es wichtig – für die Innenstadt, das Klima und Mehr.

Der Wupperverband rüstet sich für den Klimawandel. Das haben die Mitarbeitenden nicht erst einmal publiziert – und Diplom-Ingenieur Thomas Klein, der diese Woche im Zukunftsausschuss der Stadt Wermelskirchen zu Gast war, betonte das umso mehr. Deutlich wurde: Ein wichtiger Faktor wird es bleiben, die Qualität der Gewässer in der Region weiter zu schützen. Aber auch, sich möglichst erfolgreich den immer weiter sich wandelnden Klimabedingungen anzupassen. Klein beleuchtete in seinem Vortrag die gesellschaftlichen Randbedingungen, die nationale Wasserstrategie sowie Klimafolgenanpassung, die Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Kurz: die Zukunft des Unternehmens. Der Wupperverband versteht sich immer mehr als Flussgebietsmanager der Wupper – von der Quelle bis zu ihrer Mündung.

Nicht erst seit dem auch im Bergischen zu Teilen verheerenden Hochwasser im Juli 2021 sollte klar sein: Die Aufgaben werden komplexer und verändern sich.

So ist das aber auch bei jedem Einzelnen. Denn ohne die Mitarbeit der Bevölkerung werden die Folgen des Klimawandels nicht stemmbar sein. Und ohne die Mithilfe in Sachen Nachhaltigkeit in jedem einzelnen Haushalt wird es nicht möglich sein, den Wandel mit all seinen Konsequenzen aufzuhalten oder gar zumindest zu Teilen zu stoppen.

Die Bereitschaft hat seit 2019 wieder nachgelassen. Während damals das Thema praktisch in aller Munde war und viele Menschen sich etwa zum Thema Plastikmüll, Ernährung und Klimaschutz informierten, gab es im Zuge der Pandemie und der Inflation durch den Angriffskrieg Russlands wieder Rückschritte. Die Leute scheinen derzeit nicht mehr bereit, mehr Geld zu investieren, um nachhaltig zu leben.

In Wermelskirchen wurde das beispielsweise durch die Schließung des Bio-Ladens in der Telegrafenpassage und aktuell durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Krämerladens an der Kölner Straße deutlich. Geiz ist wieder geiler geworden. Und das, gleichwohl das eigentlich so gar nicht mehr zeitgemäß und angesagt ist. Trotz erschwerter wirtschaftlicher Bedingungen in vielen Haushalten sollte Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis sein. Denn oft lässt sich auch schon mit geringem finanziellen Aufwand viel erreichen. Bei der Vermeidung von unnötigem Plastikmüll zum Beispiel. Oder schlicht dadurch, dass man seinen Müll vernünftig trennt, mehr auf regionale Produkte setzt und weniger mit dem Auto durch die Landschaft fährt. Es kann recht einfach sein – und doch wirksam.

