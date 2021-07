Nach der Trockenheit kommen die Käfer

Umweltausschuss

+ © Lukas Zecher Lukas Zecher fotografiert mit seiner Drohne die Große Dhünn-Talsperre, die hier einen hohen Füllstand hat. © Lukas Zecher

Experten informierten im Umweltausschuss über die Folgen des Sommers. Ein Wasserversorgungs-Engpass bestehe nicht.

Von Stephan Singer

Es ist ein extremes Jahr. In dieser Bewertung waren sich Dr. Torsten Frank vom Wupperverband und Förster Stefan Springer einig. Beide thematisierten die Folgen der langen Trockenheit vor dem Ausschuss für Umwelt und Bau.

Während die Wasserstände in den Talsperren zur Zeit noch keinen Anlass zur Sorge geben, hat die regenarme Dauerphase für den Wald massive Folgen in Form von einer explosionsartigen Ausbreitung des „Buchdruckers“, der als Borkenkäfer bekannt ist. „Wir haben Ausfälle bei den Frühjahrskulturen von bis zu 80 Prozent, Zuwachs-Einbußen von rund 40 Prozent und hatten nur 60 Prozent des üblichen Niederschlags“, bilanzierte Springer die deutschlandweite Situation im Wald.

Das größte Problem sei aber der Borkenkäfer, gegen den sich die Fichte – in Wermelskirchen und NRW nach wie vor das wichtigste Ernteholz – natürlicherweise mit Harz widersetzt: Dringt das Insekt in die Rinde ein, erstickt der Baum es mit der klebrigen Flüssigkeit. Steht nicht ausreichend Wasser zur Verfügung, kann der Baum kein Harz produzieren. „Es ist so schlimm wie seit 1947 nicht mehr. Wir haben extrem viel Holz auf dem Markt, was zu einem enormen Preisverfall führt“, sagte der Förster. Er habe allen Waldbesitzer geraten, kein Frischholz zu schlagen: „2017 gab es für den Festmeter Fichtenholz in guter Qualität 90 Euro, jetzt freuen wir uns über 50.“ Durch die abzuarbeitenden Holzmengen kämen weder Spediteure noch Sägewerke nach. Allerdings, so Springer: „Andere Regionen sind noch schlimmer dran.“

90 Prozent sind so genanntes „Käferholz“

Bislang seien 2018 etwa 2000 Festmeter Holz aus dem Wermelskirchener Wald geholt worden, davon 1100 aus dem städtischen. Allein dort entstanden 950 Festmeter aus Windwurf und Käferbefall, das sogenannte „Käferholz“ macht 90 Prozent aus.

WASSER VERBRAUCH Der Rohwasserverbrauch lag in den ersten elf Monaten dieses Jahres bei 35,46 Millionen Kubikmeter. Für das gesamte Jahr 2018 rechnet der Wupperverband mit rund 38 Millionen Kubikmetern – das langjährige Mittel liegt bei circa 37 Millionen.

Die Dramatik der Borkenkäfer-Vermehrung rechnete der Förster vor: „Ein Weibchen, das in einem Baum überlebt, hat über nur drei oder vier Folgegenerationen insgesamt 200.000 bis 300.000 Nachkommen.“ Der Förster hofft auf einen milden Winter: „Zum Überwintern ziehen sich Borkenkäfer in den Boden zurück. Bei einem feuchten Winter mit gemäßigten Temperaturen verpilzen die Käfer und kommen im Frühling nicht mehr zurück.“ Ein strenger Winter bremse das Pilzwachstum, was die Borkenkäferpopulation stärke.

Auf die Entwicklung des Wetters in den Wintermonaten richten auch der Wupperverband und die Wasserversorger einen genauen Blick. „Ganz aktuell verzeichnen wir deutlich sinkende Füllstände in den Talsperren. Die Niederschläge im Winter werden zeigen, ob wir reagieren müssen“, sagte Dr. Torsten Frank. Maßnahmen, die im Zweifelsfall eingeleitet würden, seien die Reduzierung der Rohwasser-Entnahme und der Niedrigwasser-Auffüllung der Dhünn aus der Großen Dhünn-Talsperre. Letzteres wäre nur mit Genehmigung der Bezirksregierung möglich, entsprechende Gespräche liefen, um im Fall der Fälle schnell agieren zu können. Aber: „Es besteht kein Versorgungsproblem.“

Betrachte man den Füllstand der Großen Dhünn-Talsperre lag der zum 1. November 2018 um 2,2 Millionen Kubikmeter höher als am gleichen Tag im Vorjahr. Dieses „positive Ergebnis“ ergebe sich daraus, dass vor der Trockenphase, die am 10. Juni begann, ein sehr nasser Winter und die Starkregen-Ereignisse lagen: „2018 war dreigeteilt in nass, extrem und trocken.“

Vom 1. November bis 31. Oktober des Folgejahres würden im Bergischen durchschnittlich 1400 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter fallen, 2017/18 seien es 1120 Millimeter gewesen, wie die Messstation an der Bever-Talsperre registrierte.