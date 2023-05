Nabu hilft, die Natur zu verstehen

Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, beim Vogelzählen mitzumachen.

So wie Hans-Joachim Schatz von der Nabu Rhein-Berg.

Hans-Joachim Schatz ist Wermelskirchener und Aktiver im Naturschutzbund (Nabu) Rheinisch-Bergischer Kreis. „Wir sind dort etwa 20 Aktive“, sagt er. „Einige kommen aus Wermelskirchen, andere aus Burscheid, Leichlingen und Kürten.“ Aufgaben haben sich die Aktiven einige gesteckt. „Wir kümmern uns um Amphibien und errichten im Frühjahr beispielsweise in Bechhausen an der K 18 Krötenzäune“, sagt Hans-Joachim Schatz. „Insgesamt haben wir im Rheinisch-Bergischen Kreis über 1200 Mitglieder. Die wenigsten haben aber Zeit, die sie investieren können.“

Der Wermelskirchener erzählt, dass sie eine Vielfalt von Aufgaben erfüllen. Neben dem Schutz der Amphibien, kümmern sie sich um drei eigene Streuobstwiesen. „Wir pflegen sie und ernten das Obst auch im Spätsommer und Herbst“, sagt der Naturschützer. „Und die meisten Äpfel mosten wir, so dass wir zum Schluss eigenen Apfelsaft hergestellt haben.“

„Wir pflegen Bäume und ernten das Obst im Herbst.“

Eines der Lieblingsthemen von Hans-Joachim Schatz sind die Wildbienen. „Darüber halte ich am 10. Mai ab 19 Uhr im Tri-Café in Burscheid, Bürgermeister Schmidt-Straße 25, einen Vortrag. Und ich biete das Thema auch als Workshop für Schulklassen an, beispielsweise habe ich mit den Schülerinnen und Schülern der Wermelskirchener Verbundschule Nisthilfen gebaut.“

Ihm mache die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen großen Spaß. „Ich erkunde mit Kindergruppen den Wald und erarbeite auch andere Workshops, wenn dies gewünscht wird“, sagt Hans-Joachim Schatz. „Workshops biete ich im Jahr etwa drei bis vier an, weil sie einiges an Vorbereitungen gebrauchen, Führungen durch den Wald müssen terminlich mit mir abgesprochen sein.“ Jetzt nachdem alle Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben seien, kämen wieder mehr Anfragen von Kindertagesstätten und Schulen. „Vieles war ja während der Corona-Pandemie nicht möglich.“

Neben seinem Beruf und seinen Aktivitäten im Naturschutzbund fotografiert Hans-Joachim Schatz auch sehr gerne. „Ich wollte eigentlich Jüngere ansprechen, mit meiner Fotogruppe in Burscheid“, sagt er. „Doch nun treffe ich mich erst einmal mit denen, die gekommen sind.“ Die Naturfotografie stehe bei ihm im Vordergrund. „Da gibt es immer sehr vieles und auch Reizvolles zu entdecken.“

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, Vögel zu zählen

Alle Bürgerinnen und Bürger sind vom 12. bis 14. Mai aufgerufen, eine Stunde lang in diesem Zeitraum Vögel zu zählen – im eigenen Garten, vom Balkon oder der Terrasse aus, auf dem Friedhof oder im Park. Organisiert wird dies vom Nabu zweimal im Jahr. „Notieren Sie von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die sie während dieser Stunde sehen konnten“, schreibt der Nabu auf seiner Homepage. „Das ist wichtig, damit Vögel, die zwischendurch ja auch wieder wegfliegen, nicht doppelt gezählt werden.“

Termine

Die nächsten Treffs der Aktiven sind am: 14. Juni, 6. September und 8. November im Burscheider Tri-Café, Bürgermeister-Schmidt-Straße 25. Neben den Treffen veranstaltet der Nabu Rhein-Berg auch regelmäßige Vorträge:

10. Mai: „Wildbienenschutz im eigenen Garten“, um 19 Uhr, im Tri-Café in Burscheid

23. Juni: „Fledermäuse – die heimlichen Jäger der Nacht“, um 19 Uhr, im Bürgerhaus Kürten

18. August: „Heimische Amphibien – Vorkommen und Schutz“, um 19 Uhr, im Tri-Café in Burscheid

27. September: „Die Rückkehr des Bibers“,um 19 Uhr, im Tri-Café in Burscheid

25. Oktober: „Fledermäuse – die heimlichen Jäger der Nacht“, um 19 Uhr, im Tri-Café in Burscheid

17. November: „Heimische Amphibien – Vorkommen und Schutz“,um 19 Uhr, im Bürgerhaus Kürten

6. Dezember: „Wölfe im Bergischen Land – Chancen und Risiken“, um 19 Uhr im Tri-Café in Burscheid

Mehr Informationen zur Nabu Rhein-Berg und den Veranstaltungen online: www.nabu-rhein-berg.de

Kommentar von Susanne Koch: Weitere Aktive gesucht

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Der Nabu zählt im Rheinisch-Bergischen Kreis nur 20 Aktive. Dafür stellen die rund 20 Frauen und Männer eine Menge auf die Beine. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen, sich bei den Aktiven-Treffs zu informieren oder aber zu einem der Vorträge zu kommen. Vielleicht ist aber auch der eine oder andere dabei, der sich auch im Naturschutz engagieren will und dann im Nabu seine Heimat findet. Leider gibt es derzeit keine Kinder- und Jugendgruppen in der Nähe. Vielleicht gibt es ja eine Gruppe von Kindern in Wermelskirchen, die Interesse hätten, sich beim Naturschutzbund zu engagieren.

Sie lernen dort eine ganze Menge und wären dann nachmittags unterwegs. Wer weitere Informationen haben möchte, kann sich auf der Homepage des Nabu informieren oder aber auch Hans-Joachim Schatz direkt über seine E-Mail anschreiben. Die Arbeit des Nabu ist wichtig für den Naturschutz.