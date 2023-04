Mutter kann die Taten ihres Sohnes nicht verstehen

Wermelskirchener steht wegen Internetbetrugs in 119 Fällen vor dem Landgericht Köln.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Beim zweiten Termin vor der 18. Großen Strafkammer am Landgericht Köln, vor der gegen einen 30-Jährigen aus Wermelskirchen wegen 119-fachen Internetbetrugs im Zeitraum von Februar 2020 bis April 2021 mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 8200 Euro verhandelt wurde, wurden die ehemalige Lebensgefährtin, deren Mutter sowie die Mutter des Angeklagten als Zeugen gehört.

Der Verteidiger verlas zudem nach einem eingehenden Gespräch mit seinem Mandanten in der Folge des Prozessauftakts in der vergangenen Woche eine erweiterte Stellungnahme zu den Gründen für die so massive Zahl an Taten – die auch nicht mit der Aussicht eines Haftantritts im März 2021 abnahm und nur dadurch dann gestoppt wurde. Die 28-jährige Zeugin, die ehemalige Verlobte des Angeklagten, schilderte die gemeinsame Zeit relativ emotionslos. Sie sei, abgesehen von der Elternzeit, der Hauptverdiener in der Beziehung gewesen. „Er hat immer wieder Jobs angefangen, die er aber schnell wieder verloren hat. Meiner Meinung nach war es Faulheit, dass er keinen festen Job gefunden hat“, sagte sie.

Das bestätigte auch die Mutter, die im Anschluss gehört wurde. „Den beiden ging es finanziell sehr bescheiden. Meine Tochter war in der Regel die Alleinverdienerin – was auch immer wieder für heftige Diskussionen gesorgt hat“, erklärte die 50-Jährige. Er habe sich zwar um Jobs bemüht, was aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen sei. „Ich habe sie mit insgesamt etwa 3000 Euro unterstützt, was auch zurückgezahlt wurde. Wobei ich nicht weiß, woher das Geld gekommen ist“, so die Zeugin. Sie beschrieb zudem den Angeklagten, zu dem das Vertrauen insgesamt schwer erschüttert worden, der aber durchaus hilfsbereit gewesen sei.

Angeklagter will bald einen Arbeitsvertrag unterschreiben

Ebenfalls gehört wurde die Mutter des Angeklagten. Sie habe lange Jahre keinen Kontakt zu ihrem Sohn gehabt, diesen erst ab etwa Anfang 2018 wieder aufgenommen – was dann auch zunächst eher positiv gewesen sei.

„Er hat sich meiner Wahrnehmung nach zum Positiven verändert – auch wenn ich gemerkt habe, dass nicht alles rundgegangen ist“, sagte die 53-jährige Floristin. Als der Sohn dann im März 2021 in den Strafvollzug musste, habe sie weiterhin Kontakt gehalten – allerdings nur schriftlich. „Ich habe nicht wirklich verstanden, wie es dazu gekommen ist, dass er solche Straftaten begangen hat. Er hat es versucht, mir zu erklären, aber ich habe es nicht verstanden“, erklärte die Mutter.

Nach der Haft sei er dann allerdings „nicht mehr der gewesen, der er mal war“. Er habe ihr gesagt, dass er nie wieder ins Gefängnis wolle. Wie es zur Betrugsserie gekommen sei, die nun verhandelt werde, könne sie sich auch nicht erklären.

In der kurzen Einlassung des Angeklagten ging es um einen Einblick in sein Gefühlsleben – nicht um eine „Erklärung für alles“. Er berichtete aus seinem Leben als zweifacher Vater, der aber keine der beiden Beziehungen habe halten können. Er habe professionelle Hilfe benötigt, habe aber Angst gehabt, als Versager zu gelten. „Das weiß ich heute besser“, verlas der Rechtsanwalt im Namen seines Mandanten. Die Haft habe ihm drastisch vor Augen geführt, was er anderen Menschen angetan habe. Er habe sich zudem um eine neue Stelle in einer Gießerei bemüht, Ende der Woche werde er den Arbeitsvertrag unterschreiben.