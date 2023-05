Musikschule: Zuständigkeit weiter unklar

Laut Verwaltung steht nicht fest, welcher Ausschuss einen Vertreter entsendet.

Von Anja Carolina Siebel

Nachdem es während der Stadtratssitzung am Montagabend Diskussionen über die Zuständigkeit für die Musikschule gegeben hatte, äußert sich auf Nachfrage jetzt die Stadtverwaltung zu dem Thema:

„Die Musikschule Wermelskirchen ist als eingetragener Verein rechtlich selbstständig“, heißt es im städtischen Antwortschreiben. „Die aktuelle Satzung der Musikschule sieht vor, dass ein Vertreter des ‚Ausschusses für Schule etc.‘ Mitglied des Musikschulvorstandes ist. Aus dieser Formulierung wird deutlich, dass derjenige Ausschuss gemeint ist, der sich mit schulischen und ähnlichen Angelegenheiten, wie beispielsweise kulturellen Fragen, befasst.“

Musikschule fühlt sichdem Schulausschuss zugehörig

Weiter schreibt die Stadt aber dann dazu: „Bis 2020 war es so, dass es nur einen Ausschuss für Schule und Kultur gab. Da schulische und kulturelle Angelegenheiten mittlerweile jedoch in zwei verschiedenen städtischen Ausschüssen behandelt werden, ist gegenwärtig nicht eindeutig geregelt, welcher der beiden Ausschüsse einen Vertreter in den Musikschulvorstand entsendet.“

Die Zuständigkeit für die Musikschule ist also demnach weiterhin nicht eindeutig geregelt. Wie berichtet, hatten die Fraktionen BüFo, Freie Wähler und CDU für die Stadtratssitzung einen Antrag gestellt, nach dem die Themen der Musikschule künftig im Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus behandelt werden sollten. Eine Begründung dafür war, dass es vor Jahrzehnten schon einmal einen reinen Kulturausschuss in Wermelskirchen gegeben hätte, zu dem auch damals die Musikschule gezählt hätte.

Nachdem aber klar wurde, dass nicht alle Ortspolitiker diesem Antrag zustimmen würden, hatte Oliver Platt als Fraktionsvorsitzender des Bürgerforums (BüFo) ihn zurückgezogen.

Die Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule Anke Schopphoff hatte zuvor auf Nachfrage gegenüber dem WGA erklärt, dass die Musikschule sich qua Satzung dem Schulausschuss zugehörig fühlen würde.