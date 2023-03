Musikschule gründet Chor mit Gästen aus Burscheid und Tychy

Neues Format im Haus Eifgen und Kooperationen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Raus aus dem Klassenraum, rauf auf die Bühne: Die Musikschule will ihren Schülern die Gelegenheit geben, sich zu zeigen. Regelmäßig und im lockeren Rahmen. Dafür kooperiert der Bereich für Popularmusik mit den Kultur-Kollegen im Haus Eifgen. Am 27. März startet dort die Konzertreihe Musikschul Jam. Einmal im Monat stehen Lehrer und Schüler gemeinsam auf der Bühne. „Wir werden sehen, was passiert“, sagt Musikschulleiter Jens Olaf Mayland und lacht. Denn geübt wird nur einzeln im Musikunterricht. Erst auf der Bühne im Eifgen jammen die Musiker dann gemeinsam. „Das wird nicht perfekt, aber das wird echt“, sagt Mayland.

Musikschüler können nun regelmäßig die Bühne erobern

Und davon soll das Publikum genauso profitieren wie die Schüler: „Das sorgt natürlich für eine ganze andere Motivation, wenn ich weiß, ich kann bald wieder auf der Bühne stehen und nicht erst beim nächsten Herbstkonzert“, sagt der Musikschulleiter. Stattdessen ist der nächste Auftritt nun nie weiter als vier Wochen entfernt – wenn die Schüler wollen. Denn die Musikschule hat eine Art Puffer eingebaut: Für jeden Abend ist eine Band bestehend aus Lehrern zuständig. Finden sich Schüler, die Lust haben, einen der Posten zu übernehmen, räumen die Lehrer ihren Platz. Das gilt fürs Schlagzeug genauso wie für das Mikrofon. „Schüler haben so die Möglichkeit, Erfahrung auf der Bühne zu sammeln“, erklärt Mayland.

Und auch die Wirkung des Zusammenspiels sei nicht zu unterschätzen. So bekämen etwa Schlagzeug-Schüler bisher eher seltener die Möglichkeit, in Ensembles zu spielen. Das neue Projekt weist ihnen nun den Weg auf die Bühne. „Da kann ich tausendmal erklären, wie Musik zusammen wirkt“, sagt Mayland, „einmal gespürt ist viel mehr wert.“

Bei der Premiere des Musikschul Jams am 27. März ist übrigens auch die Blaumanngruppe dabei. Denn das Format will auch bestehenden Formationen immer mal wieder die Gelegenheit geben, den Sprung auf die Bühne zu schaffen. So könnten in nächster Zeit auch die neue Kinderband und die neue Jugendband erste Auftritte im Eifgen haben. Auf dem Programm stehen beim Jam übrigens Popsongs. „Manchmal bestimmt auch in eigenwilliger Form“, meint Mayland lachend. Von Human bis Use Somebody: Moderne Musik, gespielt von jungen heimischen Musikern bekommt beim Musikschul Jam eine Chance. Willkommen sind im Publikum übrigens alle Interessierten: Das gilt für die Familien der Musiker, die nach dem Jam mal locker mit den Musikschullehrern ins Gespräch kommen wollen, genauso wie für alle anderen Kulturinteressierten in Wermelskirchen.

Im Juni steht dann übrigens schon das nächste Großprojekt der Musikschule im Kalender: 30 Kinder und Jugendliche aus dem polnischen Tychy reisen an. Seit Jahren besuche man sich gegenseitig – nur Corona habe die Besuche etwas ausgebremst. Für die Gäste aus Polen laufen in Wermelskirchen schon die Vorbereitungen – ebenso in Burscheid.

Konzert beim Youthnited Festival ist der Höhepunkt

Im Rahmen der kulturellen Zusammenarbeit stemmen die beiden Städte die Partnerschaft nämlich künftig zusammen. 30 Gastfamilien der Musikschule werden den Kindern und Jugendlichen vom 8. bis 11. Juni eine Unterkunft und vor allem Begegnung bieten. Es gibt ein buntes Freizeitprogramm. „Aber dann wird vor allem geprobt“, sagt Mayland. Das Motto kommt nicht aus der Schublade, sondern aus der Lebenswelt der jungen Musiker: K-Pop, also koreanische Popmusik, wird gespielt.

Die Schüler aus dem Bergischen Land und dem polnischen Tychy werden an ihrem Begegnungswochenende einen großen Projektchor gründen, dazu soll eine Band mit rund sieben Musikern entstehen und Ensembles mit zwölf Streichern und zwölf Bläsern. „Um dem Ganzen dann auch den orchestralen Klang zu geben“, erklärt Mayland. Geprobt wird für den großen Auftritt beim Youthnited Festival in Kuhler Heide.

Musikschul Jam

Termine: Einmal im Monat lädt der Bereich für Popularmusik zum Jam ins Haus Eifgen ein. Folgende Termine stehen schon fest: 27. März, 24. April, 25. September, 30. Oktober und 27. November. Der Musikschul Jam beginnt jeweils um 19 Uhr und dauert etwa eine Stunde.

Eintritt: Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

musikschule-wermelskirchen.de