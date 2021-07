Musikschüler verzaubern mit ihren Melodien

Adventskonzert

+ © Theresa Demski Kleine Künstler mit großem Auftritt: Josephine Caplan und Frederik Heide spielten Carl Philipp Emanuel Bach. © Theresa Demski

Beim Adventskonzert in der Stadtkirche zeigten sie ihr Können und offenbarten ungewöhnliche Talente.

Von Theresa Demski

Es gibt diese Glanzmomente, wenn Musik zum Gefühl wird. Wenn junge Musiker ihrem Publikum ganz deutlich machen, dass die Melodien nichts mit lästigem Unterricht, sondern mit großen Emotionen zu tun haben. Wenn Jana Müller mit ihrer Gitarre vor die Zuschauer in der Stadtkirche tritt und klingt wie eine ganze Band, weil ihre Finger gelernt haben, dem Instrument die schönsten Töne zu entlocken.

Oder wenn Victoria Storms ganz unaufgeregt in ihrem gemütlichen grünen Pullover Platz nimmt auf der Bank vor dem Flügel und ohne eine einzige Note Brad Breecks „Gravity Falls“ spielt.

„Das nächste Lied habe ich fast selber geschrieben.“

Lasse Siebel, Musikschüler

Und dieser Zauber, dieser Glanz wird auch dann spürbar, wenn Lasse Siebel wie ein alter Songwriter-Hase das Mikrofon richtet, kurz und charmant mit dem Publikum flirtet, dann auf die Klavierklänge von Antje Siebel wartet und einstimmt.

Dann bekommt der Zuhörer schon mal die Gänsehaut, die Mädels blicken staunend zur Bühne und das „Fix you“ aus der Feder von Coldplay klingt so berührend und perfekt, das sich manch ein Zuhörer wünscht, es möge nicht so schnell enden.

Aber dann kündigt Lasse Siebel grinsend an: „Das nächste Lied habe ich fast selber geschrieben.“ Nur den Text habe er geklaut. Er nimmt die Gitarre dazu und macht weiter. Das Publikum ist schier aus dem Häuschen.

Ohnehin sparen die Zuhörer in der Stadtkirche nicht mit Applaus. Und den haben sich die jungen Musiker der Musikschule Wermelskirchen bei ihrem Adventskonzert auch redlich verdient.

Nicht nur, weil sie den Mut finden, alleine oder im Duett vor das Publikum zu treten. Sondern auch, weil sie der musizierenden Jugend ein Gesicht geben, weil sie Melodien selbst interpretieren, weil sie Bach und Dvorak am Leben erhalten und gleichzeitig modernen Stücken ihren eigenen Stempel aufdrücken, weil sie für große Emotionen und die Ahnung sorgen, dass hier Talente am Werk sind.

Es beginnt mit Led Zeppelin und endet mit Adele, aber dazwischen ist so viel Musik aus verschiedenen Jahrhunderten angesiedelt, zeigen Streicher ihr Können genauso wie Trompeter, Pianisten wie Gitarristen.

Dominik Sewina sorgt mit seiner Trompete für jenen feierlichen Klang, der in der Adventszeit doppelt wirkt. Nora Srenker spielt auf dem Violoncello Bréval und die beiden jungen Musikschüler Josephine Caplan und Frederik Heide sorgen mit Querflöte und Klavier für klassische Klänge in der Stadtkirche.

Den musikalischen Schlusspunkt setzt das Junge Orchester

Das kleine Ensemble „Paslterion“ spielt auf Flöten und mit Regenmachern, mit Percussion-Instrumenten und Gitarren „Stairway to heaven“ und heimst fröhlichen Applaus ein.

Den musikalischen Schlusspunkt setzt dann das Junge Orchester unter Leitung von David Hecker – mit Klängen aus die Schöne und das Biest und dann mit Adele und Skyfall.

Ein Glanzpunkt des Adventskonzertes allerdings sollte keinesfalls unterwähnt bleiben – weil er so authentisch und originell, so berührend und vielversprechend ist. Gabriel Sá Diogo spielt auf seiner Gitarre „Advertising Balloon“ von Jay Chon. Was er dabei seinem Instrument entlockt, es als Trommel und Saiteninstrument gleichzeitig nutzt, das soll dem jungen Musiker erstmal einer nachmachen.